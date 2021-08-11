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F-16座艙罩飛脫仍平安　前飛官：爆震減壓訓練奏效

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲前空軍副司令張延廷說明F-16「座艙罩噴飛」飛官如何應對類似狀況。（圖／路透社） 

中央社記者游凱翔台北11日電

空軍嘉義基地1架F-16V戰機今天訓練時座艙罩噴飛、人機均安。曾任飛官的前空軍副司令張延廷表示，若座艙罩未密閉儀表板會亮燈，因此可能是機械故障，但飛行員有「爆震減壓訓練」，目的應對類似狀況。

空軍嘉義基地、1架由漢翔及洛克希德．馬丁公司共同構改完成的F-16V（Block20）戰機，今天上午7時29分例行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，所幸7時36分緊急降落、人機均安，座艙罩已在基地內尋獲，詳細原因由專案小組調查中。

針對座艙罩的運作原理，軍方人士解釋，若座艙罩沒有關好，戰機內的警示燈會亮起，在空中發生脫罩等類似狀況時，飛行員必須立即降低速度，由僚機及塔台引導降落；但若是極高的高度，仍有可能因為氣壓突然變化、氣溫驟降造成飛官昏迷。

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲在高空發生脫罩，飛官可能因為氣壓突然變化、氣溫驟降造昏迷。（圖／路透社）

曾任飛官的前空軍副司令張延廷受訪表示，F-16為「泡型艙罩」，外型如肥皂泡能提供飛行員360度視野的飛機座艙罩，視野較佳，當座艙罩關閉從內部上鎖，此時儀表板的警示燈就會熄滅。

張延廷認為，若座艙罩有確實關閉、燈滅，但仍脫罩就有可能是機件因素；另一可能，是飛行員未注意警示燈是否熄滅，起飛後因高度造成的氣壓升高，導致座艙罩脫落。

針對緊急處置方式，張延廷提到，當座艙罩飛脫後，因為是快速機噪音巨大，此時飛行員必須壓低身體，除了避免受風造成飛行頭盔鬆脫外，目的是能保持通聯清晰，此時要立刻讓戰機「下降高度、減低速度」，由塔台引導返場。

張延廷表示，飛行員都有「爆震減壓訓練」，目的就是應對脫罩等狀況發生時，因氣壓、溫度改變造成飛行員昏迷。

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