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塔利班橫掃阿富汗6省會　政府軍逃向「伊朗邊界」隘口

▲▼阿富汗政府維安部隊巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗政府軍兵敗如山倒，甚至有人逃向伊朗邊境，阿富汗政府維安部隊巡邏畫面。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

民兵組織「塔利班」（Taliban）10日攻陷阿富汗第6座省會，但是阿富汗政府軍安全部隊卻開始出現逃兵的現象，甚至直接穿著軍服、開著軍車集體逃向伊朗邊界的隘口。

根據中東自媒體 ali javid上傳到YouTube的影像指出，阿富汗政府軍正逃向阿富汗與伊朗接壤的米爾克隘口（Milk crossing）。畫面中只見連續幾輛軍車，載著穿軍服的人士從鏡頭中通過。

塔利班近日加強掌控阿富汗北部一帶，最近幾個月奪取多數鄉村地區後，開始進攻城市地區，自6日起，塔利班向政府軍發動難以招架的閃電戰攻勢。

▲▼美軍撤離塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班發動閃電攻擊，奪取了6座省會。（圖／達志影像／美聯社）

目前塔利班已經奪取包括，昆都茲市（Kunduz）、沙利普市（Sar-e-Pul）、塔洛干市（Taloqan）、寧羅茲省（Nimroz）省會薩蘭吉（Zaranj）和賈茲詹省（Jawzjan）省會希比爾甘（Sheberghan）、沙曼岡省（Samangan）省會艾巴克市（Aybak）總共6座省會。

美國總統拜登表示，美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，他說，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已經持續20年的戰爭。

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