塔利班奪第6座省會　美：保衛國家要靠阿富汗自己

▲塔利班已經佔領阿富汗6座省會城市。（圖／達志影像／美聯社）



中央社喀布爾9日綜合外電報導

民兵組織「塔利班」（Taliban）今天攻陷阿富汗第6座省會與多座邊界城鎮和貿易路線之後，美國表示，捍衛阿富汗，要靠阿國自己的安全部隊。

美國總統拜登表示，美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，他說，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已經持續20年的戰爭。

外國部隊撤離之際，塔利班加緊攻勢要打敗阿富汗政府，今天他們又拿下北部沙曼岡省（Samangan）省會艾巴克市（Aybak）。

艾巴克市議員吉亞（Ziauddin Zia）表示：「現在，塔利班正在和阿富汗部隊交戰，要奪下警察總部，以及省長的辦公區，省會多處已經落入塔利班手中。」

塔利班叛軍週末期間奪下3座省會，包括寧羅茲省（Nimroz）的薩蘭吉（Zaranj）、沙利普省的沙利普市（Sar-e-Pul），以及東北部塔喀省（Takhar）省會塔洛干市（Taloqan）。在此之前，他們也已拿下北部省會昆都茲市（Kunduz）及拉什卡加（Lashkar Gah）。

▲阿富汗政府軍在美軍撤離後，就兵敗如山倒。（圖／達志影像／美聯社）



美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美國相當擔心阿富汗的進展，但阿國安全部隊有能力對抗塔利班。柯比表示：「這些是他們的軍隊、他們的省會、他們要保衛的人民，歸根究柢就是要看領導階層願不願意在這個特殊的時刻有所作為。」若阿富汗安全部隊不願戰鬥，美國軍方會怎麼做？柯比回答：「不會做太多。」

路透社報導，不願具名的美國官員表示，雖然軍方今年稍早就曾警告拜登，阿富汗多座省會將隨著美軍撤離而陷落，城鎮落入塔利班之手的速度之快，仍讓軍方深感訝異。

週末塔利班攻擊多座省會時，美國只發動了不到12次攻擊，有一次甚至只摧毀了敵方裝備。官員表示，昆都茲市遭攻陷時，阿富汗部隊並未要求任何支援。