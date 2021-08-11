希望之橋斷5天想家了！居民涉水闖管制路段：要回去餵雞、澆花

▲明霸克露橋斷，公路總局全力動員想趕快搶通。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

記者賴文萱／高雄報導

受到日前暴雨衝擊，猛水沖斷高雄3部落重要聯外道路明霸克露橋，除了山上居民受困孤島，也有居民想回家回不去。今（11）日就有7~8位居民想涉水硬闖回去，遭到公路總局現場人員制止。甲仙工務段段長陳正偉表示，居民很急著回去耕作，甚至還有人說要餵雞、還有擔心花沒澆會死掉，但他提醒，若擅闖玉穗溪有遭溪水沖走危險，希望民眾別再擅入管制路段，且也會嚴重影響搶通進度。

▲▼希望之橋明霸克露橋斷5天居民急了！想涉水闖回家：要餵雞、花沒澆會死。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

陳正偉表示，今天有約7~8位民眾想要涉水硬闖斷橋處，他說居民表示山上有農作物要回去耕作，更有人說要趕快回去餵雞、花沒澆會死掉，但現場天氣仍非常不穩定，如果強行通過玉穗溪，就有可能會被沖走，重申民眾闖入工區，嚴重影響搶通進度。

針對斷橋狀況，公路總局第三區養護工程處仍在積極搶通便道中，為加速搶通進度，已增加機具並在安全條件許可下持續施工至天黑，高雄山區雨勢雖已減緩，午後仍有持續零星降雨，造成便道泥流，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，土壤承載力差，非工程人員及車輛進入泥流區將有極高風險陷入泥沙中致生危險。

▲▼公路總局目前已增加機械動員能量，共有「9部」怪手搶災中，已比昨日再增加1部。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

另外，人員進入搶修機具作業範圍，因挖土機作業半徑大，多有視線死角，不易察覺周邊人員而易發生碰撞意外，也會影響操作手作業效率。

公路總局表示，目前已增加機械動員能量，共有「9部」怪手搶災中，已比昨日再增加1部，怪手數量是每天依現地的工作面開展打通動線狀況滾動檢討、依實需調動安排配置，截至今日已施設便道300公尺，搶修進度已有大幅推進。

呼籲里民在施工期間請勿進入工區，配合地方政府及里辦公室的規劃安置，本處已於台20線93K勤和里及98K復興設置管制站，請民眾暫勿進入管制路段內，並設置相關警語。請民眾稍安勿躁，公路總局將盡最大努力全力搶通便道，恢復簡易通行讓復興、拉芙蘭及梅山三部落里民快點回家。