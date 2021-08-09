花1.5億也難重建希望之橋　專家曝原因：再遇暴雨一樣沖毀變孤島

▲「明霸克露橋」7日被湍急水流沖斷，中斷3部落聯外道路 。（圖／ 翻攝記者爆料網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區代表希望之橋的「明霸克露橋」不敵湍急溪水被沖斷，使得復興里三個部落聯外道路中斷，目前公路總局估算大概要20天才能搶通，且原橋重建至少要花1.5億。有專家就直言，這不是豆腐渣工程，是豪大雨下土石流無堅不摧，若要原地重建難度很高，因為必須要持續定時清淤，否則下次再一場豪大雨來，橋一樣會被沖毀。

明霸克露橋位於玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪三水匯流處，採簡易鋼橋型式設計，全長695公尺，2017年4月橋梁完工通車之後，當地部落民眾稱該橋為明霸克露橋，代表著希望之橋，延續部落生命力。

▲▼交通部長王國材挺進台20線南橫公路災區，關切明霸克露橋搶修進度。（圖／公路總局提供）

地球公民基金會監事黃煥彰近日則在臉書發文指出，當時這橋做了好久，雨天從荖農溪上游與布坦布那斯溪的土石沖刷而下，滾滾土石流會改變河流的方向，明霸克露橋（高架橋）被沖斷，一分為二了。他認為這不是豆腐渣工程，是豪大雨下土石流無堅不摧，重點在於如何思考土地倫理。

▲高雄明霸克露橋（圖紅圈處）尚未被沖毀前。（圖／台南社大環境行動小組研究員晁瑞光提供）

黃煥彰接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，後續重建部份可能不要太早決定，要聽取地方有何建議，若要原地重建每年要對玉蕙溪清淤，不過這難度很高，因為河床持續一直在堆積長高，且山的邊坡已經受損了，如果以後再遇豪大雨，沖下來的土石流也會更多，橋一樣會被沖毀。

黃煥彰認為，後續要重建應要找當地原住民了解有沒有更好的想法，因為他們對當地的山路狀況最熟悉，工程有困難，不能說只開便道，因為豪大雨就沒辦法開，到時候一定交通又會中斷。

▲▼昨日第一趟物資已於11:28分成功降落目標地。（圖／記者許宥孺翻攝）

事實上，公路總局當時興建橋樑時曾評估，約可抵抗單一颱風豪雨事件總累積800mm之雨量（約3天以上總累積雨量），通車初期雖挺過106年0602豪雨衝擊，但這次暴雨二日雨量累積就已超過1000毫米（單日雨量近700毫米以上），在連續性短延時極強降雨，超過中期橋梁設計標準，引發橋梁沖毀。

公路總局今表示，經利用無人機（UAV）空拍玉穗溪土石流災情，初步評估將分短中長期執行，短期以打設河床便道約450公尺，後銜接原鋼便橋，短期便道將視天候條件而定，初步評估至少需16~20天。中期橋梁修復預定111年4月30日完工，長期永久路廊方案，將待水文地質穩定後再啟動。

由於高雄山區受盧碧颱風及0807西南氣流所帶來的超大豪雨影響，桃源山區8天已累積降下超過2200毫米的驚人雨量，已經超過高雄市年平均雨量，尤其8月7日單日急降雨更逾700毫米，造成桃源山區土石含水量飽和，土石鬆動造成土石流、坍方等災害。這次災情最嚴重的災點是台20線94K明霸克露橋，屬莫拉克的中期提升鋼便橋，因玉穗溪爆發土石流，上游初估約百萬立方的土石流沖刷而下，造成玉穗溪口土石淤高約15公尺，也導致橋梁A1~P2橋梁二跨85公尺橋面遭沖毀及300餘米引道遭土石流掩埋，經初步用UAV空拍其餘橋梁610公尺尚屬安全。

公路總局第三區養護工程處副處長許通盛表示，當初莫拉克風災後，勤和至復興中期道路橋梁建設方案耗資10億，其中也包含這次被沖毀的橋樑。目前現場狀況還不穩定，修復難度高，後續還要視上游、土石狀況才能做修復方法、經費評估，初步估計如果能夠原橋重建的話，至少也要花1.5億元。

公路總局表示，目前先以把原路搶通為優先，後續則視這幾天土石狀況才會做進一步評估，實際上修復的方法跟經費還沒定調。

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