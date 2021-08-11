中國召回駐立陶宛大使表抗議　張其祿：情緒勒索全世界

▲台灣民眾黨立委張其祿。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部日前宣布將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中國不滿，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。對此，台灣民眾黨立委張其祿今（11日）受訪表示，過去中國也有兩度為了台灣召回大使的紀錄，這是中國對世界各國的情緒勒索，建議中國可以學習台灣，對國際社會用和善、溫暖的方式互動，才能創造國際社會和諧、兩岸和平共榮。

張其祿表示，中國當局除了這一次為了台灣召回大使，過去也有兩次因為台灣而召回大使的紀錄，上一次中國召回駐外大使是在1995年，當時，因美國政府允許已故總統李登輝訪美，導致中國政府召回時任駐美大使李道豫，並停止一切中美高層往來；第二度是發生在1981年初，荷蘭因荷蘭政府批准國內公司對台灣銷售潛艇，中國立即召回駐荷蘭大使。

張其祿直言，「依此邏輯，是不是全世界與台灣友善的國家，中國大陸就要召回散布於世界各國大使？這算不算也是一種中國對世界各國的情緒勒索？」

張其祿說，他先前就有提過「北風和太陽」的概念，這不單只套用於「中國對台灣」的關係，也適用於「中國對世界各國」的關係，最近台灣能夠得到國際社會及各國的普遍認同，最主要就是台灣在國際社會上一直扮演「散發溫暖、關懷國際社會的和煦小太陽」角色，協助友邦在政治、經濟、防疫各種事務上，我們做出我們的國際貢獻，因此台灣才能得到國際社會間肯定與認同。

張其祿說，建議中國可以學習台灣，無論是對國際社會及台灣人民「和善及溫暖」的方式互動，才能有效創造國際社會的和諧與維護兩岸的和平共榮。