快訊／新北＋6！永和某社區再增2例　匡列254人居家隔離

記者楊蕓／新北報導

新北市11日增加6例本土個案，其中3例新增、3例居家隔離陰轉陽，分布在永和2例，樹林、汐止、中和、三重各1例。其中永和某里機動篩檢隊進駐擴大篩檢，這兩天篩檢了647人，篩出2例確診，匡列254名接觸者居家隔離。

新北市長侯友宜表示，疫情逐漸控制穩定，大家樂見逐漸開放，但對於疫情仍要以謙卑的態度面對，每個個案都要全力以赴，解決隱形傳播鏈。

侯友宜進一步說明，這兩週永和某社區出現3例個案，一個是家戶傳染，一個是友人傳染，一人感染源不明，市府啟動擴大篩檢專案，同時不斷在社區清消、採檢，9日晚上先篩出一名陽性個案，10日再要求同棟的所有住戶，包括110戶共231人居家隔離，今天篩出前一案的同住友人也確診。

指揮中心表示，個案分布為新北市6例、台北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14,591位確診個案中，已有13,111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,268,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,251,025例排除)，其中15,814例確診。2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）