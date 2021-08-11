快訊／永和社區感染231人隔離　侯友宜霸氣喊「免費住防疫旅館」

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。新北市長侯友宜15時召開記者會，他表示，永和某社區同棟大樓近兩週3例確診個案，同棟住戶231人居家隔離，無法1人1室者安排防疫旅館，費用由政府提供。

▲新北副市長劉和然（左）、新北市長侯友宜（中）、衛生局長陳潤秋（右）。（圖／新北市府提供）

侯友宜強調，對於每一個個案都要全力以赴，全力迎戰，解決隱形傳播鏈，「不怕多（個案），只怕找不到（感染源）」。

侯友宜指出，永和地區社區感染，某社區同棟大樓近兩週3例確診個案（1例友人傳染、1例家戶、另1例感染源不明），市府啟動擴大篩檢專案，8/9晚間篩檢出1名陽性個案，8/11出現第2名陽性個案，為前1名同住友人，目前同棟住戶231人居家隔離。

侯友宜強調，無法1人1室者安排防疫旅館，費用政府提供，協助送餐食及清潔垃圾等相關服務。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布為新北市6例、台北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14,591位確診個案中，已有13,111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,268,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,251,025例排除)，其中15,814例確診。

2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。