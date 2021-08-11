LIVE／新北＋6「永和擴大篩檢330人」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。新北市今天增加6例，全台最多，台北市則增加4例，新北市長侯友宜召開防疫記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

對於新北市永和某里近兩周接連爆出3例確診，當地居民人心惶惶，市府也緊急派出機動篩檢隊進駐。新北市長侯友11日上午受訪時也表示，昨天總共篩檢了330人，全部都是陰性，後續還是繼續篩檢。

根據指揮中心表示，11日全國確診個案分布為新北市6例、台北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14,591位確診個案中，已有13,111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,268,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,251,025例排除)，其中15,814例確診。2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）