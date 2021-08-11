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侯友宜：台灣禁不起第二次Delta入侵　「阻絕境外」是不二法門

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

Delta變異株肆虐，全球多國新冠肺炎疫情再度升溫，新北市自7月1日起境外移入確診者中，出現4例的Delta變異株，新北市長侯友宜表示，美國高疫苗注射率仍無法擋住Delta病毒，而台灣也禁不起第二次Delta病毒再進來，因此阻絕於境外、管控於境內一定要做好。

侯友宜11日在市政會議中表示，全世界Delta病毒肆虐，美國單日確診超過10萬例，日本已經衝到5萬例，中國大陸各省陸續被Delta病毒入侵，這些國家都是指標性國家，全球顯然原有的英國變異株、新冠肺炎雖然有控制，但只要Delta變異株一進來，幾乎很難招架。

據統計，原本美國5月8日Delta變異株佔確診病例的1%，截至7月底已佔新增病例的93.4%，過去兩週死亡數增加89%。侯友宜表示，美國疫苗注射率將近快一半，高注射率仍沒辦法擋住Delta變異株，我們要以他國為界，在阻絕於境外一定要做好。

侯友宜表示，國門守住要更嚴謹，像防疫旅館管理要不斷稽查、督導、提醒，各港口絕不能成為破口，走私集團只要被逮到，一定嚴格要求篩檢，包括外籍漁工也要做好防疫管理，「阻絕於境外是擋住Delta的不二法門。」

「台灣禁不起第二次Delta病毒再進來。」侯友宜強調，除了阻絕境外，也要管控於境內，雖然現在確診數已經剩個位數，顯然隱形傳播鏈已經很少，但還是存在，篩檢站還不能放鬆，只要有確診個案馬上把感染源調查清楚，並鼓勵市民出來擴大篩檢。

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