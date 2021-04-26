防治兒童交安意外　林智堅籲響應靖娟交通安全教育券

▲新竹市長林智堅今早專程到全家便利商店捐款，響應靖娟基金會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

根據統計，兒童交通事故都是因為穿越道路而發生意外，靖娟基金會發起「一塊攜手童行」活動，盼防治兒童交通意外。新竹市長林智堅今早專程到全家便利商店捐款，響應靖娟基金會，也呼籲市民共同響應兒童交通安全教育宣導。他說，新竹市是兒童城市，14歲以下兒童佔全市17%，為守護用路人安全，新竹市府近年在16處、29校打造通學步道，讓42路口讓天空纜線下地等，校園更結合志工、老師、警察全面守護兒童上下學安全。各項交通安全方法，獲交通部肯定，拿下「金安獎」8金大滿貫。

靖娟基金會表示，根據交通部統計， 近三年更有3214名兒童走路時遭遇交通事故，其中，高達8成的兒童都是因為穿越道路、衝進路中發生事故。靖娟基金會近年致力於兒童交通安全教育，找來交通領域專家，培育種子教師，打造數位教材，並深入校園，讓兒童們學習如何避開危險。基金會今年更與全家合作，一同推動交安教育，並發起「把傷心歸零行動」零錢捐募款活動，盼用善款，將交通安全教育向下扎根。

林智堅今也特別戴上靖娟交安小黃帽，他呼籲，大家一起響應靖娟基金會與全家發起「1塊攜手童行 把傷心歸0」零錢捐。所得經費將用於小黃帽交通安全計畫，將交通安全教育向下扎根。

林智堅市長表示，「下了車，大家都安心當用路人」，市府推動步行城市好多年，市府多位同仁每次去溝通的時候都被罵，多數的民眾還是願意配合支持騎樓順平，全市也已打造16處29校的通學步道，更透過交通硬體改善，來提高行車與行人安全，包含：斑馬線退縮、大路口設計Z字型行穿線、號誌整併天空纜線下地打開天際線讓路口視野寬闊，守護大家行的安全，「以人為本」打造出更友善、更安全的人本通行環境。

教育處說，新竹市推動交通安全教育，不僅教育學生，也向家長宣導交安，更帶領學生去生命教育參訪，感受遵守交通安全對生命的重要性。在上放學時段安排交通導護志工守護學生行的安全，部分學校還與轄區派出所積極合作。相關課程讓交通安全及守法觀念從小扎根，學習當個會用路的人。