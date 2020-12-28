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竹市東大路史上最大改造　1.3公里「最美林蔭道」

▲長1.3公里的東大路「林蔭大道」今（28）日啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲長1.3公里的東大路「林蔭大道」今（28）日啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市東大路西接南寮、東接新竹公園與後站，是連接東西向最重要「門面」幹道之一，新竹市政府向內政部爭取1.5億經費改善，長1.3公里的東大路「林蔭大道」今（28）日啟用，全新道路植栽環繞讓民眾彷彿置身小樹林，人行道更倍增為6公尺、全線無障礙，更透照明改善營造夜晚光環境，新竹市長林智堅說，東大路打造「好安全、好舒適、好環境」的示範道路，是步行城市關鍵一環。

林智堅表示，東大路是新竹市交通的重要軸線，西至南寮、東連結新竹公園和十八尖山，更是重要的聯外道路，本次將東大路變身林蔭大道，有「好舒適、好安全、好環境」三大改造重點。

他說，東大路步行環境提升，民眾穿越車流量大的經國東大路口，不用再緊張奔跑，且從東大飛行公園到對面的演藝廳，也不用再走幾百公尺等紅綠燈，有對老夫婦更在他視察時特地反映，東大路是夫妻倆每天的散步道路，改善後步行環境非常舒適有感。

林智堅表示，上任後推動步行城市計畫，東大路1.3公里的步行環境也是關鍵一環；目前全市已完成40公里人行步道，預計再串聯20公里，提供市民好走又安全的路。

交通處指出，東大路是竹市主要幹道，人車流量大，但過去人行道零碎不連接且阻隔物多，不利無障礙通行。新竹市政府爭取到內政部「新竹市步行城市亮點計畫」1.5億改善環境，將消防栓、變電箱等設施移到分隔島上；更於安全島種植各式樹種，打造沿線綠蔭的好環境；此外，更加強沿線照明與光環境營造，讓民眾不僅能走得安全，更能浪漫散步。

交通處補充，東大路車道全面刨鋪改善，人行道鋪面重整後從3公尺拓寬到6.1公尺，並結合自行車道，也打造全線無障礙的通行環境，路段出入口及路口轉角設置緩坡、轉角斜坡道，進入路口區域設置警示帶及定位導盲磚。此外，以楠木、樟樹、光蠟樹等樹種穿插，搭配低矮灌木豐富生態。

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