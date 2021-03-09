新竹熱門景點增3座停車場　提供千餘格停車位

▲新竹市新增的新竹漁港南側停車場已啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

每當假日，新竹市新竹公園、動物園、巨城購物中心周邊停車位總是一位難求，新竹市長林智堅今宣布，市府利用熱門景點附近的閒置土地，新設三座停車場，分別為「東光停車場」、「民權路停車場」、「新竹漁港南側停車場」，共提供約1700個停車位，民眾旅遊找車位更方便。目前東光停車場、新竹漁港南側停車場都已啟用，「民權路停車場」預計於3月底完工，後續將開放使用。

林智堅表示，新竹市是全國平均年齡最輕城市，年輕移入家庭多，人口持續正成長，多種因素拉高竹市汽車持有率，自103年至109年，汽車數量從原來14多萬輛成長至16多萬輛，停車需求也日益增加。

交通處表示，在新竹公園、動物園周邊的「東光停車場」，位於公園路216巷內，步行進新竹公園僅4分鐘，提供汽車219席、機車36席，來訪動物園、新竹花市遊客找車位更方便，也有助舒緩假日來訪的車流。

在巨城附近的「民權路停車場」，位於民權路217號對面，步行進入巨城僅2分鐘，提供汽車150個，交通處表示，「民權路停車場」將於3月底開放使用，屆時若不想排隊進入巨城停車場的駕駛，可選擇到此停車，同樣便利方便。

另外，交通處說，「新竹漁港南側停車場」就位於熱門景點南寮魚鱗天梯、17公里海岸線周邊，位於新竹區漁會加油站旁，提供1396個停車位，讓民眾不再因假期、大型活動，找不到停車位。

新竹市府表示，3處活化土地價值再利用之停車場，可增加當地停車供給及紓緩當地停車需求，讓居民享有停車便利又舒適的居住品質。