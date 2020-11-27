前瞻核定1.5億經費　新竹市西大路新建智慧化立體停車場

▲西大路立體停車場預計今（109）年底前開工，111年完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市汽車數量持續上升，交通規劃成關鍵市政議題，為紓解停車需求，市府持續爭取停車場經費，去（108）年獲前瞻基礎建設核定1.5億元，將西大路停七平面停車場，改建為地下1層、地上4層的立體停車場，提供284席汽車位及270席機車位，並引入智慧化停車系統、提升停車效率，是近十年來首座新建的立體停車場，預計今（109）年底前開工，111年完工。

新竹市長林智堅表示，新竹市有竹科、國家級研究院等單位機構座落，帶動新竹市經濟起飛，隨著年所得增加，汽車持有率跟著提高，自103年至106年，汽車數量由14多萬輛成長至15多萬輛，市民停車位需求也增加。

為解決停車問題，市府積極向中央爭取「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」補助停車場經費，去（108）年6月獲交通部公路總局核定補助經費興建7座停車場，也是自新科國中地下停車場後，新竹市睽違10年再獲中央核定補助。

林智堅表示，西大路為火車站周邊重要商圈，也是市區與科學園區重要交通要道，盼立體停車場持續改善交通問題，讓民眾不再煩惱。

交通處指出，西大路為通往市區與科學園區重要道路，更是新竹市火車站、轉運站周邊的重要商圈，除上下班時間車流量大，平時也有眾多人車潮，現有的停七平面停車場僅100席汽車位、無機車位，已無法滿足民眾需求，常有車輛因無停車位路邊違停，導致西大路交通嚴重堵塞。

交通處說明，此次西大路停七停車場改建工程，將興建地下1層、地上4層立體停車場，提供284席汽車位及270席機車位，並設置2％綠能優先車位、2％孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位，及2％身障者專用停車位。

另也引入車牌辨識及多功能繳費等智慧化停車管理系統，配合場內停車標誌指引、車位在席顯示等設備，加速車輛進出場速度，有效提升停車效率，打造多元友善、新穎便利的停車空間。