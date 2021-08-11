6成4民眾願為保衛台灣上戰場　羅致政批假議題：誰不會為家園而戰

▲台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣制憲基金會10日公布最新民調，結果顯示有超過6成4民眾表示，若中國武力犯台，願為保衛台灣上戰場。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這樣的題目一直都是假議題，「當有一天台海發生戰爭，中國出兵打台灣時，哪一個人不會為了捍衛自己的家人、財產而戰」。

根據民調顯示，當被問到若是中國以武力攻打台灣，是否會為了保衛台灣而上戰場，有36%的民眾表示一定會、28.3%應該會，另有16.2％稱應該不會、12.1%一定不會、7.4%無意見，表示會上戰場者超過6成4。

民進黨團11日上午召開「反對中國霸凌，力挺台立友誼」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，這個題目對他來說一直都是假議題，因為當有一天台海發生戰爭、中國出兵打台灣時，哪一個人不會為了捍衛自己的家人、財產而戰，相信所有民眾到了那一刻，都會勇敢地走上戰場，並且捍衛自己的家人及生命財產。

羅致政說，台灣制憲基金會的調查可以參考，但是當台海真正發生事情時，所有台灣民眾都會勇敢地為自己的家園、家人而戰。

此外，台灣民意基金會11日也發布最新民調，就台灣未來定位部分，若現狀無法維持，有59.1%民眾選擇台灣獨立，16.5%選擇兩岸統一，但仍有8.5%民眾希望永遠維持現狀。

對此，羅致政則說，針對國家認同、族群認同的議題，民進黨團沒有太多評論，因為這種短期的起伏，很多時間都會影響，「認同很少一夜之間突然改變」，政治大學選舉研究中心的調查反而更值得觀察。

羅致政說明，政大選研中心是長期、每年定期的調查，相信更具有觀察的角度，而長期來看台灣認同的確增加，中國認同、雙重認同的確是維持低檔，所以這種短期起伏他無從評論，「因為有太多東西會影響，搞不好明天、下個禮拜、下個月又回來了」。

羅致政強調，就長期趨勢來講而言，政大選研中心的調查更值得觀察，尤其台灣民意基金會董事長游盈隆也是民調專家，「看一下政大的民調，長期的觀察才是我們真正關心的」。