台灣制憲基金會民調：6成4民眾願為保衛台灣上戰場　近9成支持台美建交

▲台灣制憲基金會公佈最新民調。（圖／翻攝自台灣制憲基金會臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣制憲基金會今（10日）公布最新民調，結果顯示，有77.8%民眾認同制憲讓台灣邁向「正常國家」，僅12.3%不支持；另有超過6成4民眾表示，若中國武力犯台，願為保衛台灣上戰場。獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏說，他主張台灣要邁向正常國家，不是指中華民國，而是「台灣共和國」，這也是台灣人民最大的希望。

台灣制憲基金會今天下午舉行「Yes Taiwan！」最新民調記者會，民調結果顯示，有83.4%民眾表示支持未來我國以「台灣」為名，參與國際體育賽事，另有8.8%民眾表示不支持；當被問到是否支持我駐外機構統一正名為「台灣」，高達79.1%民眾表示支持、10%不支持。

在外交關係方面，民調結果顯示，當被問到是否支持台灣與美國建立正式外交關係，高達57.9%民眾表示非常支持、30.0%還算支持，僅3.2%表示不台支持、2.2％非常不支持，持支持態度者高達88.8%；另也有90.5%民眾支持台灣與日本建立正式外交關係，僅4.8%表示不支持。

民調顯示，當被問到若是中國以武力攻打台灣，是否會為了保衛台灣而上戰場？36%民眾表示一定會、28.3%應該會，另有16.2％稱應該不會、12.1%一定不會、7.4%無意見，表示會上戰場者超過6成4。

在國族認同調查部分，民調顯示，認為自己是台灣人的民眾高達67.9%，認為自己是台灣人也是中國人者達27.9%，認為自己是中國人僅1.8%；相較2019年3月台灣制憲基金會民調，當時僅54.1%民眾認同自己是台灣人，該數值在兩年多之間，成長13.8%。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩表示，東京奧運台灣選手表現亮眼，有助於凝聚台灣的主體意識，且其對「國家正常化」的支持度也在東奧後創下2020年以來新高。

今年已94歲的辜寬敏會中坦言，他近半世紀以來持續力主台灣要邁向正常國家，「我的年紀已經很大了，大概最多再3、5年，這之間台灣若能變成正常國家，我的一生就很值得」，但現在的政權是中華民國的政權，必須建立新憲法，才能正常國家化。

本次民調由趨勢民意調查公司進行，針對戶籍在台灣地區20縣市，年滿18歲的一般民眾，採市內電話隨機抽樣調查，調查時間為2021年8月3日至6日，晚上6點至9點半，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡和教育程度進行多重反覆加權。