　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣制憲基金會民調：6成4民眾願為保衛台灣上戰場　近9成支持台美建交

▲▼台灣制憲基金會今天下午舉行「Yes Taiwan！」最新民調記者會 辜寬敏 林宜正。（圖／翻攝自台灣制憲基金會臉書）

▲台灣制憲基金會公佈最新民調。（圖／翻攝自台灣制憲基金會臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣制憲基金會今（10日）公布最新民調，結果顯示，有77.8%民眾認同制憲讓台灣邁向「正常國家」，僅12.3%不支持；另有超過6成4民眾表示，若中國武力犯台，願為保衛台灣上戰場。獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏說，他主張台灣要邁向正常國家，不是指中華民國，而是「台灣共和國」，這也是台灣人民最大的希望。

台灣制憲基金會今天下午舉行「Yes Taiwan！」最新民調記者會，民調結果顯示，有83.4%民眾表示支持未來我國以「台灣」為名，參與國際體育賽事，另有8.8%民眾表示不支持；當被問到是否支持我駐外機構統一正名為「台灣」，高達79.1%民眾表示支持、10%不支持。

在外交關係方面，民調結果顯示，當被問到是否支持台灣與美國建立正式外交關係，高達57.9%民眾表示非常支持、30.0%還算支持，僅3.2%表示不台支持、2.2％非常不支持，持支持態度者高達88.8%；另也有90.5%民眾支持台灣與日本建立正式外交關係，僅4.8%表示不支持。

民調顯示，當被問到若是中國以武力攻打台灣，是否會為了保衛台灣而上戰場？36%民眾表示一定會、28.3%應該會，另有16.2％稱應該不會、12.1%一定不會、7.4%無意見，表示會上戰場者超過6成4。

在國族認同調查部分，民調顯示，認為自己是台灣人的民眾高達67.9%，認為自己是台灣人也是中國人者達27.9%，認為自己是中國人僅1.8%；相較2019年3月台灣制憲基金會民調，當時僅54.1%民眾認同自己是台灣人，該數值在兩年多之間，成長13.8%。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩表示，東京奧運台灣選手表現亮眼，有助於凝聚台灣的主體意識，且其對「國家正常化」的支持度也在東奧後創下2020年以來新高

今年已94歲的辜寬敏會中坦言，他近半世紀以來持續力主台灣要邁向正常國家，「我的年紀已經很大了，大概最多再3、5年，這之間台灣若能變成正常國家，我的一生就很值得」，但現在的政權是中華民國的政權，必須建立新憲法，才能正常國家化。

本次民調由趨勢民意調查公司進行，針對戶籍在台灣地區20縣市，年滿18歲的一般民眾，採市內電話隨機抽樣調查，調查時間為2021年8月3日至6日，晚上6點至9點半，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡和教育程度進行多重反覆加權。

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
44％果粉想換iPhone 13　最期待這項「新功能」
快訊／林昶佐罷免案　第一階段通過！
快訊／雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治
快訊／瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河
快訊／許藍方首度回應了！　五點聲明反擊
義消見死亡車禍！CPR發現「是昔日恩師」　他悲吐：真的盡力了
金價閃崩！創4個月來低點　市場憂Fed提前升息
熱帶氣旋警報發布！新颱風可能生成　預期路徑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

快訊／林昶佐罷免案　中選會：第一階段門檻達標

國產疫苗EUA過程惹議　管碧玲：韓國也採免疫橋接對照AZ

上海老天祿老闆反對罷免林昶佐　「委員有關心就很滿足了」

台灣制憲基金會民調：6成4民眾願為保衛台灣上戰場　近9成支持台美建交

北市今+0！黃珊珊：高興一天就好了　「明天可能有更多個案」

美日會面重申台海和平穩定　外交部感謝：持續與理念相近國家合作

黃珊珊興奮稱+0要跳舞　王世堅：「柯文哲化」之後沒+0要跳樓？

佳冬鄉長龔日光收賄超過300萬　監察院彈劾移送懲戒法院

美示警中資入侵高雄港　黃國昌一張圖爆「政府還認為沒問題嗎？」

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

快訊／林昶佐罷免案　中選會：第一階段門檻達標

國產疫苗EUA過程惹議　管碧玲：韓國也採免疫橋接對照AZ

上海老天祿老闆反對罷免林昶佐　「委員有關心就很滿足了」

台灣制憲基金會民調：6成4民眾願為保衛台灣上戰場　近9成支持台美建交

北市今+0！黃珊珊：高興一天就好了　「明天可能有更多個案」

美日會面重申台海和平穩定　外交部感謝：持續與理念相近國家合作

黃珊珊興奮稱+0要跳舞　王世堅：「柯文哲化」之後沒+0要跳樓？

佳冬鄉長龔日光收賄超過300萬　監察院彈劾移送懲戒法院

美示警中資入侵高雄港　黃國昌一張圖爆「政府還認為沒問題嗎？」

二級警戒適度解封　嘉明湖從「荷包蛋」→滿水位迎客

疫情在家！帥柴「變腫發福」脖子擠出3層肉　媽：我換了一條狗？

一橋之隔　北市半價入手！三重「台北橋商圈」指名度高

新台幣連3貶！收在27.831元　貶0.5分

501人困斷橋孤島第4天「最缺這物資」　綠營急宣布捐30萬賑災

125個月沒跌過　租金指數再創新高

「5倍券vs.現金」那個好？　呂秋遠分析利弊：當然是券

東奧慶功意外！電視台女員工墜樓重傷送醫　KTV群聚開趴釀禍

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

開打第3劑防Delta！以色列近60萬人已接種　副作用不到50例

政治熱門新聞

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

快訊／永和某里「兩週爆3確診」　侯友宜喊：這區市民出來擴大篩檢

5倍券提振經濟優先　不可用於繳稅、繳罰單

快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋天母店　飯店待近3小時

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

快訊／黃珊珊曝：北市今+0　興奮到「真的要跳舞」

蔡政府、馬政府　振興券比一比

快訊／新北+3足跡公布　市場、美甲店、新莊3商場

47歲男接種AZ後發燒、腹瀉　2天後死亡

高端在巴拉圭疑遭矮化　蘇貞昌：請外交部了解

林岱樺：5倍券改發現金　3倍券效益沒有數據證明

王世堅酸蘇貞昌「發現金會存起來」　才5千...每人月開銷至少一萬

快訊／永和爆不明感染源　機動隊快篩317人抓到1確診

台灣910萬人打到疫苗？　他秀證據：蘇貞昌又說謊

更多熱門

相關新聞

李登輝辭世周年　辜寬敏回憶這個小故事「do something bright 」

李登輝辭世周年　辜寬敏回憶這個小故事「do something bright 」

前總統李登輝逝世滿1周年，台灣制憲基金會董事長、獨派大老辜寬敏30日表示，用修憲等實際行動推動台灣國家正常化是李登輝對台灣最大的貢獻，因此全力支持設立李登輝紀念圖書館，並透露他曾向李登輝說「Once in your life, do something bright !」（生也有涯，為所當為！），鼓勵李登輝兒子李憲文參加黨外集會的小故事。

東奧進場NHK稱「台灣」　獨派大老辜寬敏：盼台日建交！

東奧進場NHK稱「台灣」　獨派大老辜寬敏：盼台日建交！

他感慨台灣窮得只剩政治：如果買BNT的是張忠謀呢？

他感慨台灣窮得只剩政治：如果買BNT的是張忠謀呢？

辜寬敏揚言放棄資政、民進黨員身份　府：了解他的主張

辜寬敏揚言放棄資政、民進黨員身份　府：了解他的主張

辜寬敏自曝與蔡英文用餐　無拒絕制憲公投

辜寬敏自曝與蔡英文用餐　無拒絕制憲公投

關鍵字：

辜寬敏

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

爸開應召站「4小姐全是親生女兒」！心酸結局曝

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面