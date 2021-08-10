民進黨團祝福北市達成清零目標　「希望黃珊珊每天都可以跳舞」

▲黃珊珊在臉書宣布北市本土個案+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊10日上午在臉書透露，「今天台北市本土確診個案＋0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，畢竟遲到總比不到好，希望黃珊珊不是只有今天可以跳舞，「每天都可以跳舞」。

新冠肺炎疫情趨緩，台北市過去一直被視為確診數字降不下來的區域，不過黃珊珊10日上午於臉書搶先透露，今天台北市確診個案「+0」，直言「下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了。」

民進黨團10日上午召開線上記者會，羅致政表示，民進黨團很高興台北市清零，畢竟遲到總比不到好，台北市終於等到清零，畢竟台北市不能清零，台灣也沒辦法清零，希望黃珊珊不是只有今天可以跳舞，「每天都可以跳舞」，如果每天都清零的話，全台灣就可以繼續維持疫情控制的情況。

民進黨立委鄭運鵬則說，恭喜台北市政府及台北市民，在5月中疫情爆發以來，第一次達到清零的目標，尤其過去兩個多月以來，各縣市都陸續有達到清零，民進黨團發現黃珊珊稍早已經刪文，應該是認為這種提早宣布的行為，並不符合過去的慣例，「所以她可能基於尊重慣例刪掉了」。

鄭運鵬指出，由此可以見得，台北市對於第一次、第一天達到清零的目標非常高興，民進黨團祝福他們，也希望台北市、新北市可以一起努力，繼續維持清零的目標，相信對於整體的疫情控制有所幫助。

鄭運鵬說，完成清零是全國國人共同的願望，民進黨團再一次祝福他們，但是各縣市政府高興歸高興、興奮歸興奮，每天下午2點正式公布是指揮中心的慣例，希望還是可以繼續維持下去。

鄭運鵬認為，台北市政府之所以這麼高興，應該是跟台北市長柯文哲曾經在6月16日承諾，「即使沒有疫苗，台北市可以在一個月內完成清零」的目標有關，雖然已經多少延誤三週左右，但是黃珊珊現在幾乎已經是台北市的防疫指揮官，所以她會這麼高興大家可以理解。