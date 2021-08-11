大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

▲農糧署為加速農耕機械化，紓解農村勞動力不足問題，持續辦理大小型農機補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

農委會農糧署為加速農業耕作機械化，紓解農村勞動力不足問題，持續辦理大小型農機補助實施計畫，大型農機補助自8月2日至9月1日止，請農友至農糧署東區分署申請；小型農機補助自8月2日至10月12日止，請農友至所在地農會申辦，花蓮縣政府提醒農友把握時間，檢具相關證明文件至受理單位申辦。



農業處長吳昆儒表示，依據農糧署公告，大型農機補助申請資格包含機耕團體成員、耕作面積達10公頃以上之農民（二項擇一），由農友檢具申請書、身分證、訂單證明（得於分署通知錄取後1週內補正）、農機所有人之部分個人資料公開使用授權同意書、配合調度切結書及資格證明等，向農糧署東區分署提出申請，每位申請農民5年內以補助1台為限。

▲申請補助都有時限，農友把握機會。



在小型農機補助的部分，申請資格為通過有機、產銷履歷與台灣優良農產品等驗證、具農產品生產追溯條碼（QR Code）、經友善環境耕作登錄之農民、農委會輔導且登錄有案之青年農民、花卉產銷班班員等，並配合實名制購買肥料或農藥政策有案（有機及友善耕作農民、蜂農除外）者。 由農友檢具申請書，攜帶身分證明文件到所在地農會申辦。每位申請農民以補助1台為限。



計畫採先申請、後排序、再購置方式辦理，審查通過者由受理單位通知農民購置農機，購置農機後向原受理單位申領補助款，俟完成核銷予以撥付補助款。

花蓮縣政府農業處表示，如有任何問題，大型農機申請請洽行政院農業委員會農糧署東區分署（03-8523191）、小型農機申請請洽所在地農會。計畫詳細資訊可於農糧署全球資訊網（https://www.afa.gov.tw/）110年農機補助專區下載。

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