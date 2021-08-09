　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

▲▼老闆娘說包一點結果給一疊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲老闆娘說包一點結果給一疊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩，大家的收入也逐漸回復穩定，不過前段時間很多人資格不符沒領到補助，想不到就有佛心老闆娘自掏腰包，「包一點」紅包給每位員工，結果員工收到一大疊鈔票簡直難以置信，嗨喊「天啊！老闆娘說的一點也太多了吧！」

這名女員工在臉書社「爆廢公社公開版」表示，前陣子疫情沒有領到補助，但也終於超過最難熬的2個月，近期回歸正常上下班，老闆娘為了體恤員工辛苦，決定在非常時期貢獻出自己的存款，大手筆包紅包給各位，政府沒發的補貼老闆娘全包了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，昨天老闆娘上班就說要「包一點給你」，當下他以為是千元紅包，不好意思跟老闆娘拿，所以禮貌地婉拒，直到對方拿出一大疊用橡皮筋捆著的鈔票，她頓時立場動搖雙眼發光，「我真的拒絕不了！」沒想到老闆娘說的「包一點」竟然是一大疊，目測至少有3萬元，她最終抵擋不了誘惑欣然收下紅包。

▲▼老闆娘說包一點結果給一疊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲網友嘆好康的總是別人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友羨慕地說，「別人的老闆就是威」、「難道你有說不想努力了嗎」、「果然都是別人的老闆」、「重點是你同事拿的也一樣厚嗎」、「你應該是聽錯了，是一疊不是一點」、「還缺員工嗎」、「他的意思是你們一群人分了它」、「30張有」、「如果公司有影響，薪水正常發就很好了，會補助應該是這兩個月沒薪水」、「老闆娘不會是你媽吧」。

►明星打造透亮肌的秘密

ET快訊
佩甄「泳池照秒刪」來不及　穿比基尼下水被網抓包：解封了？
她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖超衝擊：王齊麟根本巨人
殺豬公到郵局存錢遭嫌「先去換錢再來！」　她1舉動網竟喊：錯了
快訊／國道1號翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外
瘦子點名吳亦凡開罵！　批誤人子弟亂用skr：別聽奇怪的導師亂
6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家：本週降雨漸緩
台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

快訊／第5輪加開預約中午12點截止！　陳時中14：00說明

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

快訊／第5輪加開預約中午12點截止！　陳時中14：00說明

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

快訊／艾成長文道歉「讓老婆受委屈」！　王瞳認講話方式要改

日本奧運奪金激勵　前田健太隔近一個月再拿第5勝

專訪／女嬰遭保母傷害致死　監視器畫面曝...生父控她隱瞞這一段

雲豹能源跨足動作頻頻！職籃隊剛成軍　再宣布投入「水資源再利用」

辣媽性誘「兒子14歲好友」　狂發裸照、鹹濕簡訊：我無法自拔！

新款AirPods 3下月有望登場　售價、更新設計大盤點

影／溫流唱鐘鉉歌情緒失控！笑著哽咽「我快要哭了」中斷演出

Lisa大削肩上衣「直角肩＋螞蟻腰」齊發　Jisoo罕見「亞麻金」髮色美翻

豪雨導致農損破1.8億　蔡英文、蘇貞昌緊急啟動下鄉連跑8行程

韓媒大讚郭婞淳善舉！　台灣「美談製造機」舉起金牌成全民英雄

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

命理師點名4大星座　鬼月恐破財

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

台灣罐頭界霸主　眾人推3強對決

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

7月鬼門開！5生肖下半年財運直衝天際

快訊／基隆20年老店將熄燈！網崩潰：250元吃到飽耶

不要穿全黑！農曆七月「5大禁忌」

韓家軍女神曝喜訊：我有寶寶了

郭婞淳宣布再戰巴黎！　網：支持女神

更多熱門

相關新聞

美日增近12萬例　創6個月新高

美日增近12萬例　創6個月新高

由於美國的單日新增確診病例數創6個月來新高，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯今天表示，國家正「瀕臨崩潰」。

埔榮護家幫家屬向爸爸說父親節快樂

埔榮護家幫家屬向爸爸說父親節快樂

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

北京築防線　大興取消15城市航班

北京築防線　大興取消15城市航班

疫情降級仍無法上課　全促會籲保障成人學習權

疫情降級仍無法上課　全促會籲保障成人學習權

關鍵字：

疫情補助補貼紅包

讀者迴響

熱門新聞

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

她美國留學打BNT　揭576字心聲

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面