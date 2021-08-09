政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

▲老闆娘說包一點結果給一疊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩，大家的收入也逐漸回復穩定，不過前段時間很多人資格不符沒領到補助，想不到就有佛心老闆娘自掏腰包，「包一點」紅包給每位員工，結果員工收到一大疊鈔票簡直難以置信，嗨喊「天啊！老闆娘說的一點也太多了吧！」

這名女員工在臉書社「爆廢公社公開版」表示，前陣子疫情沒有領到補助，但也終於超過最難熬的2個月，近期回歸正常上下班，老闆娘為了體恤員工辛苦，決定在非常時期貢獻出自己的存款，大手筆包紅包給各位，政府沒發的補貼老闆娘全包了。

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原PO透露，昨天老闆娘上班就說要「包一點給你」，當下他以為是千元紅包，不好意思跟老闆娘拿，所以禮貌地婉拒，直到對方拿出一大疊用橡皮筋捆著的鈔票，她頓時立場動搖雙眼發光，「我真的拒絕不了！」沒想到老闆娘說的「包一點」竟然是一大疊，目測至少有3萬元，她最終抵擋不了誘惑欣然收下紅包。

▲網友嘆好康的總是別人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友羨慕地說，「別人的老闆就是威」、「難道你有說不想努力了嗎」、「果然都是別人的老闆」、「重點是你同事拿的也一樣厚嗎」、「你應該是聽錯了，是一疊不是一點」、「還缺員工嗎」、「他的意思是你們一群人分了它」、「30張有」、「如果公司有影響，薪水正常發就很好了，會補助應該是這兩個月沒薪水」、「老闆娘不會是你媽吧」。