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根本沒碰面也中！2人「所住大樓相鄰」就被感染…Delta超兇擋不住

▲▼鄭州暴雨洪災之後市民重新排起百米長隊打疫苗。（圖／CFP）

▲鄭州暴雨洪災之後爆發新冠肺炎疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

剛經歷罕見洪災的河南省鄭州市，自上月30日突發疫情後，截至10日24時，已發現新冠病毒感染者134例、無症狀12例。鄭州市新冠肺炎疫情應急處置聯合指揮部11日舉辦記者會，會上通報，流調發現，有2例病例只是屬於同一社區、但所住樓棟相鄰，但依舊被感染，「充分說明Delta變異病毒的高傳播性和隱蔽性，潛在感染風險較大。」

據《澎湃新聞》報導，8月9日公布的陽性病例活動軌跡顯示，127號病例與44號病例同樓棟居住；125號病例與21號病例屬於同一社區、但所住樓棟相鄰。

通報表示，這些病例提醒，必須堅決防止發生交叉感染、聚集性感染。對於中高風險地區，要嚴格落實居家隔離措施，做到「足不出戶」；對封控區域內，原則上「足不出院」，盡量做到「足不出戶」，用最大力量、最短時間阻斷疫情傳播鏈條。

通報強調，目前，鄭州全市已有29個中高風險區域，鄭州市封閉區、封控區水電供應和管網設施運行正常，備品、備件充足，搶修人員和車輛24小時待命。全市米面油肉蛋奶等生活必需品貨源充足、運行正常、價格平穩。疫情發生以來，全市9家大型商超累計投入運輸車輛1430輛，運送民生物資3500噸，其中封控區315噸，保證了正常生活供應。

據悉，鄭州發生本輪疫情以來，為快速有效阻斷疫情擴散，就依據相關法律法規和鄭州市疫情防控的有關規定，結合確診病例所在小區分布，鄭州市及時發布6號、10號、13號、17號、20號通告，動態調整部分區域疫情風險等級，合理確定封閉、封控、防控區域邊界，分類實行「足不出戶」、「足不出院」、「非必要不出市」等管控措施。

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