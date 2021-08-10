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Delta病毒超兇！「3張圖表」秒懂人類致命殺手...最少65國已淪陷

▲▼美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

▲美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球爆發新冠疫情已持續1年半，然而原本外界期盼藉由提高疫苗接種率控制疫情，豈料變種病毒Delta的傳播能力與感染速度驚人，截至本月5日在全球65個國家皆能發現其蹤跡，甚至演變成主要的流行病毒株，導致英國、美國、亞洲、非洲感染人數激增，就連接種率超過6成的以色列也無法倖免。

根據美媒《CNBC》報導，全球共享流感數據倡議組織（GISAID）從收集來的新冠病毒基因序列樣本中可以發現，截至8月5日已有大約65個國家發現境內的Delta病毒株感染病例，其中從彙整而來的資料顯示，高達55國Delta病例占比過半。

▲▼Delta佔全球新增新冠肺炎比例圖。（圖／王譯萱製）

▲Delta佔全球新增新冠肺炎比例圖。（圖／ETtoday王譯萱製）

據悉，GISAID是全球科學家們共享病毒數據資訊的平台，該份統計數據備包括世衛組織（WHO）的全球科學界廣泛使用。不過一些國家拒絕與GISAID共享病毒基因定序樣本，加上部分國家甚至缺乏進行病毒基因定序的技術與資源，因此Delta變異統計數據恐怕低估實際的流行現況。

也因此世衛組織才表示，從去年10月在印度首次發現Delta變種病毒株後，粗估至少130多個國家已經發現其蹤跡。Delta病毒是世衛組織列出的4大變種病毒中「最令人擔憂」的病毒，因為其變異更具傳染性，對於目前市面上的疫苗更具抵抗力，且恐怕引發更嚴重的併發症。

▼Delta病毒散播情況（圖／ETtoday曾梓倩製）

▲▼Delta病毒散播情況（圖／曾梓倩製作）

▲▼COVID-19四大變異株（圖／ETtoday製）

▲COVID-19四大變異株（圖／ETtoday製）

報導指出，隨著Delta病毒快速傳播，即便以色列超過62%的人口已完全接種疫苗，然而隨著Delta病毒成為該國主要的流行病毒株，過去一個月的病例數也隨之暴增。以色列衛生部發現，2劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗對新冠變種病毒的防疫效能降至僅為39%，儘管對於預防重症的防護效能仍然很高，當局開始為60歲以上族群擴大施打第3劑。

《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）在研究中發現，2劑輝瑞疫苗對於Delta病毒的防疫效能為88%，略低於對Alpha病毒防疫效能的93.7%；而阿斯特捷利康（AZ）疫苗對Delta病毒防護效能儘67%，對於Aloha病毒防護效能則為74.5%。

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