醫院驚爆「假醫生」混入！　她工作8個月才被拆穿：根本沒註冊

▲ 女子冒充醫生長達8個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨一家醫院爆出離譜事件，一名女子冒充受訓醫師，工作長達8個月之久，近日才被揭穿，消息曝光後震驚社會。這名27歲女子立即被免職，現正接受警方調查。

根據澳洲《9News》，雪梨西南部班克斯敦-立德科姆醫院（Bankstown-Lidcombe Hospital）發言人說明，9日發現一名員工並未在澳洲衛生從業者監管機構（AHPRA）註冊，自今年1月起在該院工作近8個月，期間皆受到監督，現已被免職，醫院也將此事交由新南威爾士州警方調查，並通報AHPRA。

警方發言人隨後證實，「班克斯敦警察局官員10日接獲新南威爾士州衛生部報案，涉及一名27歲女性，警方已經開始調查。」《7News》指出， 該名女子可能面臨詐欺等指控。

除警方指控以外，AHPRA也可起訴未向國家委員會註冊卻自稱為衛生專業人員者。由於《國家從業者監管全國法律》（National Practitioner Regulation National law Act）2019年經過修法，不僅罰款增加一倍，人們也可能因AHPRA控告而入獄。

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