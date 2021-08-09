Delta病毒「轉攻年輕人心臟」　澳洲研究：併發症嚴重恐致命

▲澳洲研究機構指出，Delta病毒可能在年輕人身上引發更嚴重的心血管併發症。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

澳洲頂尖醫學機構「張任謙心臟研究所」（Victor Chang Cardiac Research Institute）指出，與其他變異毒株相比，Delta病毒可能在年輕人身上引發更嚴重的感染及心血管併發症，並且帶有致命風險，即使並未發展重症、沒有相關病史，仍可能受到影響。

《澳洲廣播公司》報導，Delta病毒打破了老年人確診後住院風險較高的迷思，「張任謙心臟研究所」學者科瓦契奇（Jason Kovacic）說，「我們確實看到更多年輕Delta患者出現心臟併發症」，而且風險並不低。

科瓦契奇表示，此研究結果符合雪梨疫情現況，他也曾看過一些患者因此死亡，「涉及心臟的併發症是非常嚴重的問題，不幸中的大幸是，目前只有少數人發生這種狀況。隨著疫情惡化，可能無法避免更多年輕人死亡，但希望這個數字依然非常、非常低」。

Delta病毒其中一項副作用是心肌炎（myocarditis），嚴重可能導致心臟衰竭、心跳異常或猝死；另外，也可能引發血栓，通常從腿部開始發作，之後往上影響心臟或肺部。

此前，瑞典于默奧大學（Umeå University）一篇研究指出，感染新冠肺炎後的第1、2周，首次中風或發生急性心肌梗塞的風險將增加至少3倍。

瑞典研究：感染新冠後「中風、心肌梗塞」風險提高3倍↑

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