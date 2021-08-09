辣媽性誘「兒子14歲好友」　狂發裸照、鹹濕簡訊：我無法自拔！

▲澳洲一名31歲辣媽被指控性誘兒子的14歲好友。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

澳洲昆士蘭州一名31歲辣媽被指控性誘兒子的14歲好友，不僅傳送鹹濕簡訊、上空裸照，要求對方回傳生殖器照片，甚至允許那群少年在家裡吸毒。她出庭時坦承，雖然理智上知道自己的行為非常不恰當且錯誤，但卻「無法自拔」。

根據布里斯班最高法庭4日釋出的文件，本案發生於去年6月，且為期長達2個半月。被告允許兒子邀請2名朋友來家裡吸食大麻和搖頭丸等毒品，甚至2度向被害者提供少量迷姦藥（GHB）和冰毒。

《澳洲新聞網》報導，檢察官馬克思森（James Marxson）表示，被告「未能提供安全環境」，導致3名少年與7歲女兒置身危險中，被捕時身上也被搜出少量大麻與迷姦藥，住處甚至找到2根玻璃管、處方藥籤，以及一支專門用於毒品交易的手機。

律師弗雷澤（John Fraser ）表示，他的客戶曾有自殘行為，且被診斷出憂鬱症與焦慮症，在獄中還遭獄友攻擊，接受長時間保護監禁。31歲女子穿著藍色囚服出庭時，承認透過網路慫恿16歲以下兒童、猥褻兒童等罪名，遭判處3年有期徒刑。

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