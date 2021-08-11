　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

▲▼宅金融,投資小白,WFH,投資,理財,在家上班。（圖／Unsplash）

▲有詐騙集團以碳權的名義假投資真吸金，不少投資人遭到坑殺。（示意圖／Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹「理○國事業有限公司」及「富○康泰事業股份有限公司」遭民眾檢舉假投資真詐騙，檢察官調查後發現這起「碳權」投資詐騙苦主竟達上百位，詐騙金額更高達1億6千多萬，有不少投資者初期獲利後還「好康逗相報」，拉親友一起投資，也淪為詐騙共犯。檢方調查後，認定楊姓主嫌犯嫌重大且有串證滅證之虞，向法院聲押獲准，同時對其新竹縣市7筆不動產申請扣押獲准，另徐嫌則因病而予以5萬交保。

新竹地檢署8月間接獲檢舉因投資「碳權」而血本無歸，檢察官召集人員成立專案小組追查，發現楊、徐以「理○國事業有限公司」及「富○康泰事業股份有限公司」名義，自2017年間起假藉投資「碳權短期定量投資」、「MW 金融操作基金」等各式金融商品，對外招攬不特定投資人，並許以固定每月 1.5%至 4%之紅利收益，直至2020年 7 月下旬無法給付約定之紅利，投資民眾方知受騙。

▲拉親友投資碳權成詐騙共犯　苦主遍全台…不法獲利1億6千萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼詐騙集團不只建構不存在的碳權交易所（上），還會製作假憑證取信民眾（下）。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲拉親友投資碳權成詐騙共犯　苦主遍全台…不法獲利1億6千萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

在過程中，部分投資客更因此成為經銷商，協助販售上述金融商品而成為共犯集團一員。本案遭詐騙民眾高達百餘人，遍及台灣各地，詐騙金額更高達1億6千多萬元。

專案小組向法院聲請搜索票後，於8月5日前往該公司及主嫌住居所等5地搜索，訊問後認為楊姓被告犯嫌重大且有串證滅證之虞，而向法院聲押獲准，徐嫌則因病而予以5萬交保。

由於本案詐取金額甚鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，立即於同月依刑法向法院聲請扣押楊嫌所有坐落新竹市、新竹縣市值約4千萬元的不動產7筆，已獲裁定准扣押。

新竹地檢署表示，從本案可知，詐騙集團手法日益翻新，有可能初期會按約定給付紅利，投資人卸下心防後加大投資金額，甚至廣邀親友參與，最終才知損失慘重，因此呼籲民眾對於任何新興的投資標的（例如本案的碳權交易、或者其他常見的投資詐騙標的如綠能產業或虛疑貨幣等）皆應慎重求證，以免投入鉅資卻均血本無歸。

►三檔火力調節，不沾塗層易清洗 燉滷熬煮一鍋搞定

►無照男開瑪莎拉蒂上國道！慘被翻覆聯結車撞爛　天價維修費曝

►恐怖畫面曝！醉男躺大馬路慘遭輾死　駕駛嚇傻：根本沒看到人

►新竹男抱50萬拜師！求股海致富秘笈　他一聽內幕心都涼了

►勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認　路過民眾嚇傻

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認　路過民眾嚇傻

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

6成4民眾願為保衛台灣上戰場　羅致政批假議題：誰不會為家人而戰

楊敬敏告別夢想家　下一站新北國王機率高

框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

加拿大商人遭中國判11年驅逐出境　紐時：深化中加裂痕

被咬一口太氣！男抓狂反咬小蛇報復　慘死才發現惹到「四大毒蛇」

別去上班！腳被「巨大奇異狗」壓10分鐘　爸笑：地板那麼大一片

沙灘車高毛利加持！宏佳騰營收獲利雙創新高　看好解封帶來反彈動能

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

郭明錤：蘋果明年將推「多彩MacBook Air」　外觀與MacBook Pro相似

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

奧運競走選手「烙賽」噴滿腿　最硬比賽！塞海綿堅持走完50公里

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

三峽社區凌晨惡火　一家七口「3死4重傷」

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

三峽3死4命危惡火「老父上週才過世」　靈堂設客廳！濃煙阻逃喪命

3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

三峽3死惡火「一家七口」倒臥3房間　靈堂延長線嚴重燒毀

即／車頭凹進駕駛座　小黃運將74快速道自撞夾困不治

現場畫面曝！三峽惡火3死4命危　客廳燒到焦黑

錯過班機無法陪考！她怒告桃機、航空求償148萬

更多熱門

相關新聞

渣男騙財又逼脫褲性侵　二審判13年

渣男騙財又逼脫褲性侵　二審判13年

基隆市高姓男子在網路上扮男蟲，網路上詐騙屏東的失婚女子當女友後，以各種名義騙取金錢，得手13萬餘元。他日前更以要到母親處拿錢還女子為由，將女子騙上台北，並帶到公墓附近，恫嚇「我殺了人，我在跑路」，逼迫女子脫褲性侵得逞。一審將高男判刑13年，案經上訴，高等法院二審11日駁回上訴。

鬼月到！買到凶宅　法院能幫殺價

鬼月到！買到凶宅　法院能幫殺價

軟銀2021會計年度首季財報淨利1930億　獲利年減39%！

軟銀2021會計年度首季財報淨利1930億　獲利年減39%！

外籍女看護網戀陷騙局　警阻匯保住27萬

外籍女看護網戀陷騙局　警阻匯保住27萬

假醫生瞎掰包裹卡海關　好心婦10萬險打水漂

假醫生瞎掰包裹卡海關　好心婦10萬險打水漂

關鍵字：

碳權投資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面