碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

▲有詐騙集團以碳權的名義假投資真吸金，不少投資人遭到坑殺。（示意圖／Unsplash）



記者陳凱力／新竹報導

新竹「理○國事業有限公司」及「富○康泰事業股份有限公司」遭民眾檢舉假投資真詐騙，檢察官調查後發現這起「碳權」投資詐騙苦主竟達上百位，詐騙金額更高達1億6千多萬，有不少投資者初期獲利後還「好康逗相報」，拉親友一起投資，也淪為詐騙共犯。檢方調查後，認定楊姓主嫌犯嫌重大且有串證滅證之虞，向法院聲押獲准，同時對其新竹縣市7筆不動產申請扣押獲准，另徐嫌則因病而予以5萬交保。

新竹地檢署8月間接獲檢舉因投資「碳權」而血本無歸，檢察官召集人員成立專案小組追查，發現楊、徐以「理○國事業有限公司」及「富○康泰事業股份有限公司」名義，自2017年間起假藉投資「碳權短期定量投資」、「MW 金融操作基金」等各式金融商品，對外招攬不特定投資人，並許以固定每月 1.5%至 4%之紅利收益，直至2020年 7 月下旬無法給付約定之紅利，投資民眾方知受騙。

▲▼詐騙集團不只建構不存在的碳權交易所（上），還會製作假憑證取信民眾（下）。（圖／記者陳凱力翻攝）

在過程中，部分投資客更因此成為經銷商，協助販售上述金融商品而成為共犯集團一員。本案遭詐騙民眾高達百餘人，遍及台灣各地，詐騙金額更高達1億6千多萬元。

專案小組向法院聲請搜索票後，於8月5日前往該公司及主嫌住居所等5地搜索，訊問後認為楊姓被告犯嫌重大且有串證滅證之虞，而向法院聲押獲准，徐嫌則因病而予以5萬交保。

由於本案詐取金額甚鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，立即於同月依刑法向法院聲請扣押楊嫌所有坐落新竹市、新竹縣市值約4千萬元的不動產7筆，已獲裁定准扣押。

新竹地檢署表示，從本案可知，詐騙集團手法日益翻新，有可能初期會按約定給付紅利，投資人卸下心防後加大投資金額，甚至廣邀親友參與，最終才知損失慘重，因此呼籲民眾對於任何新興的投資標的（例如本案的碳權交易、或者其他常見的投資詐騙標的如綠能產業或虛疑貨幣等）皆應慎重求證，以免投入鉅資卻均血本無歸。

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