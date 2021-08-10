江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

▲江啟臣、朱立倫將競逐國民黨主席。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（10日）指出，他17日正式登記為黨主席選舉候選人後，就會立即請假參選，未來將由中常委互推1位代理會議主席主持中常會；他強調，雖然自己的政治輩分不如其他前輩，面對127年歷史的黨機器，他努力跨世代溝通、說服。

江啟臣表示，他承認自己的政治輩分不如其他前輩，但他選擇逆境承擔，帶領國民黨走出谷底，面對127年歷史的黨機器，他努力跨世代溝通、說服。

針對外界討論朱立倫到底會不會參選2024年總統，江啟臣說，國民黨主席角色不是「共主」，就是「平台」，而他對於2024總統大選的想法就是專心輔選。

他指出，國民黨2018曾經選完有這麼好的機會，為什麼2020會大輸，這是真正要瞭解、釐清、檢討，然後不要再犯，所以他才會說，對於所有要參選主席的，要想清楚這些問題，要告訴大家怎麼樣避免這些不要再發生。

國民黨中常會7月28日正式通過黨主席改選時間，8月16日至17日登記，9月11日至24日進行競選活動，9月25日進行投開票。目前已宣布參選的有現任國民黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源。