朱立倫拋3黨魁政見：成立民調中心、建LINE組織打擊1450、培訓青年主管

▲國民黨前主席朱立倫欲角逐下任黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前主席朱立倫欲角逐下任黨主席，他今（9日）在臉書提出3項改革方案，包括成立民調中心、黨線上組織化、培訓青年儲備主管MA。針對黨務人士澄清這3項早已在進行，朱立倫受訪時回應，如果都很滿意的話，就不需要提出來了。

朱立倫9日發表三項政見，第一個是「成立民調中心」，朱立倫說明，「決策」不能外包，一定要收回來自己做。因此一定要重新建立國民黨的民調中心，不只針對政黨支持度做調查，也要針對各種社會民眾關心的問題做長期的民調。當重大的時事議題發生時，也要密切掌握民心的動向，提出適切的應對方向。

朱立倫接著提出「黨線上組織化」，他表示，第一步建構LINE機制，也就是建立綿密的LINE組織，與明確各類型工作小組的任務，運用社群軟體、媒體讓國民黨現代化、扁平化、直接化，並至少還達成三個目標：打擊1450假消息、傳遞正確資訊、提高成員向心力。

第三個政見則是「培訓青年儲備主管MA」，朱立倫說，希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面，讓各式各樣的年輕人，不管是對國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程，還是對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。國民黨給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位，「國民黨必須敞開大門，擁抱每一位沒有背景的年輕人。」

朱立倫受訪時強調，國民黨也不能只靠年輕人，還要有中生代、資深黨內同志，每個族群都有選票，他的角色就是讓不同世代都來支持國民黨。至於黨務人士澄清這3項政見早已在進行，朱立倫則說，「如果都很滿意的話我就不需要提出來了」，他強調，過去黨在青年培訓、委外民調、LINE群組是都有做，但要把它們組織化並做得更好。