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韓20歲女打莫德納死亡！生前竟遭拒進行「血栓檢測」　超扯原因曝

▲▼南韓濟州島20多歲女性接種莫德納殘劑，5天後出現血栓反應，接受手術治療後死亡。（示意圖／達志影像／newscom）

▲南韓濟州島20多歲女性接種莫德納殘劑，5天後出現血栓反應，接受手術治療後死亡。（示意圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島一名年僅20多歲的女性A某登記接種「剩餘疫苗」（잔여백신，殘劑），於7月底前往委託醫療機關接種莫德納，沒想到短短5天內卻出現血栓症狀，儘管緊急接受手術，卻還是於8月7日不幸死亡。最新消息指出，濟州島曾向中央申請進行血栓檢測，豈料卻遭疾病管理廳回絕。

根據《韓聯社》報導，A某於7月26日在濟州島的某間醫療院所接種莫德納，同月31日出現血栓症狀，於是前往某綜合醫院進行手術，濟州島防疫當局為了確認A某的副作用案例是否與接種新冠疫苗有關，於是向中央政府的疾病管理廳提出申請，要求進行A某的血栓併血小板低下症候群（TTS）檢測，未料卻遭到回絕。

報導指出，通常只有在接種阿斯特捷利康（AZ）、嬌生等病毒載體疫苗後，才會罕見發生血栓併血小板低下症候群等副作用，一般好發於年輕女性。南韓疾病管理廳表示，由於世衛組織（WHO）並不將血栓認定為莫德納疫苗的副作用，因此僅限於接種AZ、嬌生疫苗的患者出現疑似症狀時，才會進行TTS檢查。

據悉，南韓防疫當局實施TTS檢查前須符合4項條件：接種病毒載體疫苗（AZ、嬌生）後4至28天以內出現TTS疑似症狀、血小板數未滿15萬/㎕、D-dimer數據明顯上升、從影像檢查中確實發現出現血栓。然而，A某除了未符合第1項條件外，其他3項皆符合。

對此，濟州島防疫當局舉美國境內施打莫德納疫苗後出現血栓的狀況為例，向中央的疾病管理廳再次提出檢測血栓的必要性，沒想到由血栓專家所組成的諮詢團在經過一番檢討後，依舊認為沒有必要為A某檢測血栓。在濟州島想方設法找出實施檢測之際，A某8月7日不幸離世。

儘管疾病管理廳最終仍須針對A某進行疫苗與死因分析，但隨著A某死亡，其因果性的判定恐怕更加困難。

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