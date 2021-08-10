「醫療人球」遭120醫院拒收！日本新冠重症者流浪5小時才被收治

▲該名患者等了5個多小時才順利找到醫院願意收治。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本東京奧運終於落幕，但新冠疫情卻也邁入新高峰，光是單日新增確診數就連續7天超過1萬例，導致醫療資源極度緊繃。東京一名50多歲的新冠患者因為病情突然惡化需要送醫，然而上了救護車之後卻遭到120間醫院拒收，直到5個多小時後才順利找到願意收治的醫院。

根據《日本放送協會》報導，這名50多歲男性8月初出現發燒等症狀，經篩檢後結果呈陽性，但因症狀輕微因此暫時被安排在家隔離療養，然而2天後該名男子的呼吸狀態卻突然惡化，成為重症患者，必須立即轉送至醫院治療。沒想到上了救護車後卻遲遲找不到願意收治的醫療院所，連續遭到120間醫院拒絕收治，歷經5個多小時的漫長等待後，才終於順利住進日本醫科大學附屬醫院。

日本醫科大學附屬醫院雖然被指定為收治重症患者的緊急救治醫療機構，但是近日受到疫情嚴峻影響，院內的病床爆滿，實在無力收治更多病患，才會忍痛拒收。事實上，該間醫院也經常收到消防人員以及其他醫院的收治要求，但卻不得不拒絕。

該院的急診中心長橫堀將司直言，「重症病房很快就會垮掉，從來沒有經歷過同時湧入這麼多收治要求的情況。不得不考慮會延誤拯救病患的可能性。如果感染人數沒有減少，這樣的情況只會繼續下去。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast