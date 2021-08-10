【廣編】千禧之愛「89量腰日」　呼籲防疫新生活「瘦腰」遠離重症

【廣編特輯】

圖、文／千禧之愛基金會提供

我國拚疫苗覆蓋率目前已超過3成，施打年齡層也積極向下展開，其中第二輪施打的第九類高風險慢性病仍是被討論最多的族群，當中除了免疫性疾病、神經系統疾病、肌肉骨骼、生殖泌尿及肺部呼吸等疾病，很大一個族群就是三高慢性病如糖尿病、肥胖症、高血壓、腦血管疾病等。對此，千禧之愛健康基金會於8月9日「89量腰日」，呼籲正在步入三高慢性病的代謝症候群患者，疫情期間應更積極於瘦腰及控制三高，才能讓防疫效果加倍。

根據國外統計，肥胖者罹患新冠肺炎的風險高，重症和不良預後的機率也大幅提升，這也表現在肥胖人口較多的國家，疫情的嚴重性和死亡率比起其他國家高，顯示肥胖確為疫情傳染的關鍵。而相較BMI身體質量指數，內臟脂肪囤積之腰圍大小與新冠肺炎嚴重程度更具相關性，腰圍超標者其肺部組織受損程度顯著高於腰圍正常者，表示內臟脂肪囤積過多的人，新冠肺炎疾病預後更不佳。

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今年千禧之愛健康基金會「89量腰日」，再度與國民健康署攜手呼籲疫情期間維持健康腰圍的重要性，也特別以「防疫新生活 瘦腰遠重症」為題，邀請「柴語錄」躍上「89量腰日」腰圍量尺，搭配繪有象徵台灣的梅花及保育類動物特色守護貼紙，希望用正能量勉勵大家繼續度過防疫降級生活。基金會邀請全民趕快到7-ELEVEN門市及統一集團指定通路索取限量量尺貼紙包（發送地點請見：https://89day.1000-love.org.tw/），量一下自己是否超過健康腰圍標準，成年男性應小於90公分，女性應小於80公分，加上控制三高，遠離新冠肺炎重症的威脅。