工作1年殘酷體悟！他感嘆「老鳥更愛聽話的新人」爆熱論

▲原PO工作一年，感嘆比起聰明的新人，老鳥似乎都更喜歡聽話的 。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著畢業後踏入職場，大部分人的生活就是上班工作、下班睡覺，也會對工作有所感觸。就有男網友在《Dcard》發文，分享他工作一年的體悟，就是比起聰明的新人，老鳥似乎更喜歡「聽話的」，「也許是聰明的、敢發表意見的，反而會讓那些前輩覺得被威脅吧？」話題意外引發討論。

這位男網友在《Dcard》的工作板上匿名發文「比起聰明的新人 更喜歡聽話的」，開頭直嘆這一句話就是他工作一年的體悟，認為新人如果太聰明、敢發表意見，反而會讓老鳥覺得被威脅，「能力比較差，但完全都聽命辦事的，反而還比較受關愛，甚至有人會想表現自己的厲害、主動教他做事。」

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▲職場生態引發網友討論。（示意圖／Pexels）

貼文一出，就有人頗有感，「就是想要保留自己的優越感吧」、「我以前也覺得反正就逆來順受，就算自己不喜歡也逃不掉。後來逃出去之後才發現其實大有公司願意接受創新，願意接受新想法」、「沒錯啊！我之前那份工作就是這樣，然後我就提出太多意見和建議，就被當成是有問題的人。」

不過，也有網友表示，「等你遇到笨到聽話也沒用的就知道了」、「每種個性都會有公司喜歡，也都會有人接受各種公司，公司風氣不就這樣養成的嗎」、「還好吧？遇到能力很差的會很賭爛，新人聽命行事不就等於前輩做兩人份的工作，還要幫忙擦屁股。」

還有人直呼，「經驗談：誰不喜歡聰明的！但如果他聰明卻不把公司利益放在第一位考量，也只能勉為其難選聽話的」、「以我個人之前當新人的經驗，發現主管喜歡聰明但又會看臉色的下屬，除了服從之外，要有那種一點就通的感覺，然後有什麼狀況最好就跟主管報告一下。」