千層蛋糕變「土石流」！她宅配2次遇慘況　網笑翻：佛心客人

▲千層蛋糕的美麗模樣令人賞心悅目，但若「跌倒」了，可是慘不忍睹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫情期間許多人想吃甜點會選擇外送，但在宅配的過程中有時會出點意外。一名女網友即表示，自己宅配2次千層蛋糕，沒想到蛋糕送達後打開竟慘變「土石流」，讓她尷尬問「我的千層（蛋糕）到底發生什麼事了？」

一名女網友在Dcard上以「二次宅配千層蛋糕倒塌......」為題發文，表示為慶祝生日，找到一間知名甜點店的水果千層蛋糕看起來很美，便跟店家下訂並選擇用宅配方式，沒想到蛋糕送來後卻悲劇了，原PO一打開蛋糕盒發現原本美麗的千層蛋糕像土石流一樣直接坍塌。她寫道，「想說因為訂水果的千層，可能水果擺太多滑掉了，於是決定給它第二機會」。

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▲原PO為慶生訂購水果千層，沒想到蛋糕宅配到家卻「垮了」。左圖為原本應有的樣子。（圖／翻攝自Dcard）

為了慶祝父親節，原PO再次嘗試預訂同樣店家的千層蛋糕，只是這次改選擇非水果類的口味，滿懷期待地等待千層蛋糕，沒想到送來時又發生同樣「慘況」，蛋糕一樣坍塌，讓原PO無奈表示，「不知道我的千層發生了什麼事了⋯想請教一下大家，有沒有人跟我遇到一樣的問題？」

▲第二次訂購的非水果類千層，宅配到府後仍是相同「慘況」。左圖為原本應有的樣子。（圖／翻攝自Dcard）

網友看了紛紛留言表示，「這個店家一看就有問題啊，蛋糕旁邊沒做固定」、「你人真好耶～還給第二次機會」、「我覺得蛋糕真的不要宅配…風險很大，我很愛吃的那間千層蛋糕他們店家就說，他們測試過宅配不管再如何保護都會爛掉！所以不給宅配，你要就預定來店自取」、「雖然宅配有風險，但感覺他們也沒有好好固定好蛋糕ㄟ」、「你有一顆善良又堅定的心」、「千層本來就不適合寄送，10次有9次爛」。

原PO隨後也出來回應，「蛋糕旁邊有固定，但是固定的紙板比蛋糕盒子還要小，還是會左右晃動，第二次購買算半價優惠，但這次又出包了，店家建議直接到店裡享用，經由這兩次教訓，千層還是不要宅配比較安全，而且無法冷凍宅配，太危險了。」