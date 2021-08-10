　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千層蛋糕變「土石流」！她宅配2次遇慘況　網笑翻：佛心客人

▲▼千層蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲千層蛋糕的美麗模樣令人賞心悅目，但若「跌倒」了，可是慘不忍睹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫情期間許多人想吃甜點會選擇外送，但在宅配的過程中有時會出點意外。一名女網友即表示，自己宅配2次千層蛋糕，沒想到蛋糕送達後打開竟慘變「土石流」，讓她尷尬問「我的千層（蛋糕）到底發生什麼事了？」

一名女網友在Dcard上以「二次宅配千層蛋糕倒塌......」為題發文，表示為慶祝生日，找到一間知名甜點店的水果千層蛋糕看起來很美，便跟店家下訂並選擇用宅配方式，沒想到蛋糕送來後卻悲劇了，原PO一打開蛋糕盒發現原本美麗的千層蛋糕像土石流一樣直接坍塌。她寫道，「想說因為訂水果的千層，可能水果擺太多滑掉了，於是決定給它第二機會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友分享自己購買千層蛋糕，結果宅配到家模樣慘不忍睹。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO為慶生訂購水果千層，沒想到蛋糕宅配到家卻「垮了」。左圖為原本應有的樣子。（圖／翻攝自Dcard）

為了慶祝父親節，原PO再次嘗試預訂同樣店家的千層蛋糕，只是這次改選擇非水果類的口味，滿懷期待地等待千層蛋糕，沒想到送來時又發生同樣「慘況」，蛋糕一樣坍塌，讓原PO無奈表示，「不知道我的千層發生了什麼事了⋯想請教一下大家，有沒有人跟我遇到一樣的問題？」

▲▼網友分享自己購買千層蛋糕，結果宅配到家模樣慘不忍睹。（圖／翻攝自Dcard）

▲第二次訂購的非水果類千層，宅配到府後仍是相同「慘況」。左圖為原本應有的樣子。（圖／翻攝自Dcard）

網友看了紛紛留言表示，「這個店家一看就有問題啊，蛋糕旁邊沒做固定」、「你人真好耶～還給第二次機會」、「我覺得蛋糕真的不要宅配…風險很大，我很愛吃的那間千層蛋糕他們店家就說，他們測試過宅配不管再如何保護都會爛掉！所以不給宅配，你要就預定來店自取」、「雖然宅配有風險，但感覺他們也沒有好好固定好蛋糕ㄟ」、「你有一顆善良又堅定的心」、「千層本來就不適合寄送，10次有9次爛」。

原PO隨後也出來回應，「蛋糕旁邊有固定，但是固定的紙板比蛋糕盒子還要小，還是會左右晃動，第二次購買算半價優惠，但這次又出包了，店家建議直接到店裡享用，經由這兩次教訓，千層還是不要宅配比較安全，而且無法冷凍宅配，太危險了。」

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
快訊／今個案全在新北足跡公布！　捷運站旁市場、3百貨商場
跟男友「床上開車」iPhone突跳勿擾模式！一看驚呆：這也知
立陶宛允許台灣設代表處　陸外交部「召回駐館大使」
快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口
爆「曾追求許藍方」捲不倫風波　林俊傑7字回應了
快訊／全台僅新北增3例　分布這3個行政區
「北市今+0」她興奮到跳舞　陳時中：這兩天陽性率低到0.01
LIVE／今增3例本土「全在新北」　侯友宜親上火線說明
高大成騎CUXI躲太陽！　被檢舉吞罰單酸：寧可中暑
2男狂叩少女進摩鐵：讓我兄弟爽一下！她進廁所裝一下慘遭蹂躪
自行開車同住家人可免戴罩？　陳時中鬆口回應了
陳時中揭第2類「高端聯亞僅4人」　願打自家疫苗
台灣選手出國比賽受阻！　入境選項「無台灣」卡關
快訊／打AZ後增5死！　「最年輕38歲」將解剖
快訊／雨彈炸北台　台北、桃園一級淹水警戒
打莫德納第一劑300萬人放心！陳時中承諾：會保留第二劑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美研究對抗Delta「莫德納比BNT優」　指揮中心曝結果！

陳時中揭最新可混打莫德納人數！「再釋出4.4萬」對象群不變

男友在美國「幫女友叫外送」！內行一看秒懂　嘆：被綠都不知道

跟男友「床上開車」iPhone突跳勿擾模式！一看驚呆：這也知道

疫苗接種卡不被國外承認　陳時中：黃皮書不是現在的問題

三級警戒在家自煮！她驚喜「變瘦了」　網笑：應是這原因

下班小酌好放鬆！營養師曝「酒精建議攝取量」男女不同

黃珊珊興奮跳舞爆「北市今+0」　陳時中：這兩天篩檢陽性率低到0.01%

護膚業者有望開放臉部護理！陳時中：經濟部研擬以「保護罩」進行

私下會約吃飯？「麟洋配」直播吐真實關係　王齊麟笑：敲牆互嗆

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

美研究對抗Delta「莫德納比BNT優」　指揮中心曝結果！

陳時中揭最新可混打莫德納人數！「再釋出4.4萬」對象群不變

男友在美國「幫女友叫外送」！內行一看秒懂　嘆：被綠都不知道

跟男友「床上開車」iPhone突跳勿擾模式！一看驚呆：這也知道

疫苗接種卡不被國外承認　陳時中：黃皮書不是現在的問題

三級警戒在家自煮！她驚喜「變瘦了」　網笑：應是這原因

下班小酌好放鬆！營養師曝「酒精建議攝取量」男女不同

黃珊珊興奮跳舞爆「北市今+0」　陳時中：這兩天篩檢陽性率低到0.01%

護膚業者有望開放臉部護理！陳時中：經濟部研擬以「保護罩」進行

私下會約吃飯？「麟洋配」直播吐真實關係　王齊麟笑：敲牆互嗆

美研究對抗Delta「莫德納比BNT優」　指揮中心曝結果！

快訊／永和機動快篩隊抓到確診者　衛生局：列明天公布個案

陳時中揭最新可混打莫德納人數！「再釋出4.4萬」對象群不變

韓20歲女打殘劑死亡！生前竟遭拒絕進行「血栓檢測」　超扯原因曝

《山中森林》復工「400份快篩」備戰　王子一篩狂流淚

快訊／今個案全在新北　足跡遍佈市場、美甲店、新莊3商場

賽馬太緊張跳一下！騎師臉「狠撞馬後腦杓」瞬間暈眩　冠軍變墊底

玩交友軟體配對狂失敗！他怒投訴...客服神回覆曝「1訣竅」尷尬了

Somi回歸後天天都在哭　瘦到46kg「不敢說病了」：剛吊完點滴

吳宗憲嗆許藍方情夫！　揪「紅色」車隊到醫院肉搜

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

新北等14縣市　豪大雨特報

該繳國民年金？網曝悲慘經驗：請三思

郭董歐洲行曝光！　BBQ藏浪漫驚喜

今增3例本土「全在新北市」

遭許藍方狠批「男人之恥」　童仲彥驚聞她不倫給建議

賣家荒謬喊「您訂的花生酥掉到台灣海峽了！」

快訊／今日新增3本土　再創警戒以來新低！

他：阿中應該有一點點後悔吧？

foodpanda「8月激省優惠碼」來了

AZ疫苗接種後死亡增5件！　「最年輕38歲」8/13要解剖

更多熱門

相關新聞

女友吵要「8千元耳機」當禮物！他拒絕遭嗆：年薪百萬超小氣

女友吵要「8千元耳機」當禮物！他拒絕遭嗆：年薪百萬超小氣

這週六就是七夕情人節，不少人會特別準備禮物和卡片，但是該送什麼禮物才能既實用又能送到心坎裡？一名男網友表示，女友暗示情人節禮物想要AirPods Pro，但是他之前有送過第一代，而且還沒有壞掉，結果女友開始哭鬧，還嗆他「年薪百萬卻超小氣」，讓他超傻眼，直呼「壓力很大」。

台積電工作3年！「年薪300萬」擁車房　嘆空虛

台積電工作3年！「年薪300萬」擁車房　嘆空虛

巴黎奧運「新增1項目」　網：女性觀眾會爆增

巴黎奧運「新增1項目」　網：女性觀眾會爆增

「運動員不該在奪牌後才被看見」！她曝11年血淚訓練

「運動員不該在奪牌後才被看見」！她曝11年血淚訓練

台積電攤平8個月該認賠嗎　網揭關鍵解答

台積電攤平8個月該認賠嗎　網揭關鍵解答

關鍵字：

Dcard千層蛋糕水果千層宅配

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

爸開應召站「4小姐全是親生女兒」！心酸結局曝

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面