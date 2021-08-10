全家推4款「薄荷巧克力」麵包！脆皮波羅超夢幻　搭咖啡限時半價

▲全家新推4款薄荷巧克力麵包甜點。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

薄荷巧克力風潮近來席捲日韓，全家便利商店也搶攻「薄巧派」商機，將於明（11）日起推出4款薄荷巧克力麵包及甜點，挑戰消費者味蕾。其中以薄荷巧克力脆皮泡芙、脆皮菠蘿備受期待，在夏日吃更爽口，搭配咖啡或指定飲品還享限時特價；另8/11-9/7還有Let’s Café咖啡全品項第二杯7折等優惠。

▲全家便利商店搶攻「薄巧派」商機。（圖／全家提供）

薄荷巧克力最近在韓國掀起討論，而全家便利商店看準薄荷巧克力清涼又消暑感覺，今年夏天搭上風潮，推出全新4款薄荷巧克力麵包和甜點新品。第一波8/11推出「薄荷巧克力滿餡麵包」，添加天然薄荷香料融合滑順的白巧克力，售價35元；而「薄荷巧克力夾心土司」使用經典組合水滴巧克力加上清爽薄荷，再搭配柔軟土司，夏日食用也很爽口，售價32元。

▲全家新推4款薄荷巧克力麵包甜點。（圖／全家提供）

「薄荷巧克力脆皮泡芙」在泡芙上鋪上一層薄荷綠脆皮，內餡為薄荷鮮奶油加上巧克力卡士達，冷藏後食用更添涼爽，售價45元。第二波8/17再推出「薄荷巧克力脆皮菠蘿」，經典組合搭配酥脆的菠蘿外皮，加入使用薄荷巧克力調製的奶霜，並拌入巧克力豆讓整體口感更加充滿層次，售價35元。

在8/11-8/24期間內，購買薄荷巧克力新品麵包甜點，還有搭配指定飲品享49元優惠價，或是搭配單品咖啡，咖啡享半價優惠。

▲Let’s Café也順勢推出全新夏季限量「金針花」杯款。（圖／全家提供）

夏日茶飲需求攀升，全家與王德傳茶莊合作，嚴選台灣在地茶葉，並透過HPP冷高壓技術全程冷泡，此次將FamilyMart Collection「四季春青茶」全新改版上市，更開發新品「輕焙高山烏龍茶」，8/11-9/7活動期間享單件8折優惠。

而Let’s Café也順勢推出全新夏季限量杯款，8月適逢金針花盛開季節，杯體以藍天及金針花盛開作為意象，設計2款充滿夏日風情的咖啡品牌杯，8/11-9/7 Let’s Café咖啡全品項「第二杯7折」，8/11-8/24購買 Let’s Café單品咖啡還贈送可可鈕扣一包，全面搶攻夏日商機。

▲7-ELEVEN推出七夕情人節優惠。（圖／統一超商提供）



另外，7-ELEVEN 搶攻七夕情人節商機推出獨家零食、限定巧克力優惠，其中8/13-8/15也推出連續3天CITY PRIMA精品美式咖啡「買1送1」、CITY系列指定飲品「2杯99元」，更有哈根達斯全系列迷你杯及雪糕「買2送1、買9送9」優惠。

萊爾富也線上線下齊推優惠，8月11日至9月7日，門市推出期間限定甜蜜小物下殺優惠，例如金沙等巧克力全系列「任選2件79折」，糖果「最低5折」，還有指定品牌保險套「第2件6折」、整買零取64折優惠。同步也祭出獨家「兔兔酒&麥吉手搖飲」聯名系列雞尾酒款，還有8/11-15「七夕情人節冰品限定」優惠活動。

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