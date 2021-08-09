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連續3天精品美式咖啡買1送1！7-11全店加碼情人節優惠一次看

▲▼7-ELEVEN七夕情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN加碼七夕情人節優惠。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻七夕情人節商機，7-ELEVEN推出獨家零食、限定巧克力優惠，其中8/13-8/15也推出連續3天CITY PRIMA精品美式咖啡「買1送1」、CITY系列指定飲品「2杯99元」，更有哈根達斯全系列迷你杯及雪糕「買2送1、買9送9」優惠。

7-ELEVEN在8/13-8/15，加碼推出單筆消費滿150元，即贈送25元優惠券3張，等於享50%回饋。另在OPEN POINT行動隨時取，首次推出CITY系列指定飲品2杯甜蜜價99元（原價最高130元），可任選兌換CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶、統一布丁純奶茶、CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等。而咖啡系列也有CITY PRIMA精品咖啡「任選2杯99元」優惠價，為滿足消費者多元飲用需求，可任選不同的CITY系列指定飲品進行兌領，也可透過轉贈給另一半來表達心意。

▲▼7-ELEVEN七夕情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲OPEN POINT行動隨時取，首次推出CITY系列指定飲品2杯99元。（圖／統一超商提供）

此外，7-ELEVEN門市一連三天推出CITY PRIMA精品美式「買1送1」，CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項2杯99元；8月12日至15日還有CITY CAFE X哈根達斯聯名冰沙單杯優惠99元，與另一半共享甜蜜。

韓國Sweetory系列在9月7日前推出單件39元、任2件69元優惠，包含最新引進限量款Sweetory青梅軟糖、高人氣Sweetory杏仁巧克力球、Sweetory彩虹口香糖等，適合當作情人節小禮贈送；另也精選不同規格的金莎巧克力優惠，禮盒「任選2件75折」，加上多款巧克力夯品「第2件10元」活動。

▲▼7-ELEVEN七夕情人節優惠。（圖／統一超商提供）

▲任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠。（圖／統一超商提供）

8/11-8/24期間，7-ELEVEN同步推出「哈根達斯迷你杯、雪糕寵愛價」活動，任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠，每購買3件再送指定品脫100元折價券，其中買9送9方案最高現省1,035元、贈送指定品脫600元折價卷外，再加贈20點OPEN POINT點數。

門市也引進多款獨家情人節商品，其中有瑞士三角巧克力與台北霞海城隍廟攜手合作的「瑞士三角幸福筷架組」、造型可愛的「Papabubble手作糖-情人節水果糖」、口感鬆軟甜蜜的「復古棉花糖」、清爽不膩口「樂天KOUME小梅糖-鹽味限定版」以及日本熱銷款「樂天草莓可可棒」等。

▲OK mart大杯莊園級美式、拿鐵第2杯10元。（圖／OK mart提供）

全家、OK mart 限時優惠

而全家便利商店即日起至8/10，APP「隨買跨店取」也推出多項優惠，包含Fami霜淇淋、FamilyMart Collection氣泡水指定系列、FamilyMart Collection瓶裝茶700ml指定系列買1送1，另外還有可口可樂600ml、舒跑運動飲料590ml、舒跑鹼性離子水850ml買2送1優惠活動，一同感謝辛苦的選手們帶來一場又一場精采感動的比賽。

OK mart也有1日限定咖啡優惠同慶，8/9於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵第2杯10元」，提醒須使用悠遊卡結帳。

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