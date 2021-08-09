萊爾富加碼咖啡買6送6！慶東奧閉幕「4大超商」優惠一次看

▲萊爾富祭出東奧閉幕優惠，咖啡買6送6。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

慶祝東京奧運在8日晚間圓滿閉幕，各大超商紛紛祭出限時優惠，而今（9）日萊爾富也加碼推出Hi Café大美式、大拿鐵咖啡，享同品項「買6送6」，以及8/10前多項優惠。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN在OPEN POINT APP「行動隨時取」推出「選手加油 再會巴黎」活動，8/9的23：59前祭出包括CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項「買5送5」、CITY CAFE大杯美式咖啡「買10送10」以及CITY CAFE大杯拿鐵咖啡「買2送1」優惠，冰熱可任選，限量各10萬組，每位會員限定各購買1組，精品咖啡品項為限定門市兌領。

▲慶東奧閉幕，7-11推出一系列咖啡優惠。（圖／7-11提供）



●全家

全家便利商店至8/10的23：59，APP「隨買跨店取」推出多項優惠，包含Fami霜淇淋、FamilyMart Collection氣泡水指定系列、FamilyMart Collection瓶裝茶700ml指定系列買1送1；另外還有可口可樂600ml、舒跑運動飲料590ml、舒跑鹼性離子水850ml買2送1優惠活動，一同感謝辛苦的選手們帶來一場又一場精采感動的比賽。

●OK mart

OK mart也祭出1日限定咖啡優惠同慶，9日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵第2杯10元」，提醒須使用悠遊卡結帳。

▲萊爾富祭出東奧閉幕優惠。（圖／萊爾富提供）

●萊爾富

萊爾富今（9）日於Hi-Life VIP APP內的整買零取，推出Hi Café大美式、大拿鐵咖啡，享同品項「買6送6」優惠；而門市在8月10日前也推出多項特價，如樂法聯名系列235 mL飲品，包括海鹽檸檬、蜂蜜水、蜂蜜檸檬，任選2件45元；大冰仙草凍鮮奶原價50元，特價39元；指定冰沙享消暑價49元（原價65元），包含大西瓜牛奶冰沙、大楊枝甘露冰沙、大摩卡咖啡冰沙、SWISS MISS可可冰沙。

同一期間，狂歡必備的百威啤酒330mL，享6件暢飲價208元、雪山啤酒6件148元、可樂娜啤酒330mL，6件暢飲價259元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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