炸物吃一半驚見「最髒的紙」！網狂喊賺到：哪裡買？快去掃貨

▲炸物吃一半，卻看到藍藍一張紙，讓他當場傻眼。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

實習記者高琳景／綜合報導

熟食攤的炸物種類多樣，除了炸雞、炸豬排，還有炸柳葉魚等，是許多人喜愛的食物之一。就有一名網友分享，他買了一盤炸物，沒想到吃到一半時，卻發現底下藏有一張「紙」，讓他傻眼直呼「這是賺到錢還是賺到噁心？」

一名網友在臉書「爆廢公社」社團上傳照片，表示他買了一盤炸物拼盤來吃，但吃到一半竟發現底部放有一張千元鈔票，讓他傻眼發文「買這盤，夾到一半，買盲盒的概念嗎？是賺到錢還是賺到噁心（錢是最髒的。」

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▲底下竟有一張千元鈔票。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，吸引上千名網友按讚留言「看病錢老闆都付了，不好嗎？」、「1000欸，吃完這一餐還有剩」、「太髒了，我可以幫你解決」、「這才叫真現金福袋」、「太幸運了，就像過年水餃吃到一塊的幸運」、「這哪裡買？我去掃貨」、「多來幾盤吧」、「現在病菌這麼多，拿來我幫你殺菌消毒」。

也有網友質疑「應該是自導自演」、「有那麼好？我不信」、「蠻好奇如何讓錢不沾到油」、「放這麼整齊說沒看到？」、「得了便宜又賣乖！」、「自己放進去的啦」、「我不信民眾遇到這樣還會打回去客訴人的心態」引發熱議。

▼貼文曝光後，引發網友質疑其真實性。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）