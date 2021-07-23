打2劑莫德納「64小時身體狀況」曝！燒到38.2度不吃藥：過了就沒事

▲原PO詳述自己的接種經驗。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

政府呼籲民眾盡早施打疫苗，藉此提高疫苗覆蓋率，但仍有許多民眾擔憂接種疫苗後產生難受的副作用，一名男網友分享施打「兩劑莫德納」64小時的身體反應，沒有吃其他止痛、退燒藥，雖然過程中發高燒到38.2度，全身痠痛睡不好，但那幾個小時過了就好了，也建議大家施打完後，隔天盡量待在家休息。

36歲的原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，詳細記錄施打第二劑莫德納的身體反應，6月21日施打第一劑莫德納，7月20日施打第二劑，過程中盡量不吃藥物，施打完5分鐘後就感覺手臂有微量痠痛，20鐘後感覺到口乾，3小時後注射部分感覺到些微腫脹，3小時半後有頭痛的感覺。

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6小時，手臂舉超過時鐘3點鐘角度會開始疼痛

15小時，手臂微腫發熱，可以舉到5點鐘的角度

22小時，明顯感覺疲累

24小時，開始畏寒無力，發高燒到38.2度

25小時，全身痠痛無力

30小時，四肢無力、痠痛，但已經退燒了

34小時，全身痠痛睡不好

40小時，全身痠痛已緩解，手可以舉到2點鐘的角度

43小時，剩下間歇性頭痛及左手不舒服，其他幾乎正常

47小時，手臂微腫，左手除非伸展到手部極限位置才會微量疼痛，其他都正常了

49小時，手臂只比沒打針之前微腫

64小時，腫的感覺比被輕微燙傷的腫還小，但是微用力按壓還是會痛，基本上接近要消失了

▲原PO表示，不舒服的感覺沒有持續很久。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO提醒，每個人的症狀都不太一樣，「本文目的只是給各位參考，打完後過程和時間軸」，真正不舒服的時間只有幾小時，過了就好了，「如果真的擔心備藥就好」，也提醒要打第二劑的人，盡量找隔天休假的時間去打，就不用在副作用發生時硬撐著上班。

貼文一出，引起網友熱議，「第二劑是大魔王，看起來真的」、「看過目前最詳細的過程」、「爸爸打AZ手酸痛一個晚上，阿嬤打莫德納狀況好，都兩個禮拜了，兩個都多喝水」、「打完第二劑，真的出門時心情很踏實，但是防疫措施還是不能少」、「我爸打完莫德納，回來無感到，居然懷疑自己是不是只被打了生理食鹽水」。