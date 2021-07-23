　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打2劑莫德納「64小時身體狀況」曝！燒到38.2度不吃藥：過了就沒事

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO詳述自己的接種經驗。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

政府呼籲民眾盡早施打疫苗，藉此提高疫苗覆蓋率，但仍有許多民眾擔憂接種疫苗後產生難受的副作用，一名男網友分享施打「兩劑莫德納」64小時的身體反應，沒有吃其他止痛、退燒藥，雖然過程中發高燒到38.2度，全身痠痛睡不好，但那幾個小時過了就好了，也建議大家施打完後，隔天盡量待在家休息。

36歲的原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，詳細記錄施打第二劑莫德納的身體反應，6月21日施打第一劑莫德納，7月20日施打第二劑，過程中盡量不吃藥物，施打完5分鐘後就感覺手臂有微量痠痛，20鐘後感覺到口乾，3小時後注射部分感覺到些微腫脹，3小時半後有頭痛的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6小時，手臂舉超過時鐘3點鐘角度會開始疼痛
15小時，手臂微腫發熱，可以舉到5點鐘的角度
22小時，明顯感覺疲累
24小時，開始畏寒無力，發高燒到38.2度
25小時，全身痠痛無力
30小時，四肢無力、痠痛，但已經退燒了
34小時，全身痠痛睡不好
40小時，全身痠痛已緩解，手可以舉到2點鐘的角度
43小時，剩下間歇性頭痛及左手不舒服，其他幾乎正常
47小時，手臂微腫，左手除非伸展到手部極限位置才會微量疼痛，其他都正常了
49小時，手臂只比沒打針之前微腫
64小時，腫的感覺比被輕微燙傷的腫還小，但是微用力按壓還是會痛，基本上接近要消失了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO表示，不舒服的感覺沒有持續很久。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO提醒，每個人的症狀都不太一樣，「本文目的只是給各位參考，打完後過程和時間軸」，真正不舒服的時間只有幾小時，過了就好了，「如果真的擔心備藥就好」，也提醒要打第二劑的人，盡量找隔天休假的時間去打，就不用在副作用發生時硬撐著上班。

貼文一出，引起網友熱議，「第二劑是大魔王，看起來真的」、「看過目前最詳細的過程」、「爸爸打AZ手酸痛一個晚上，阿嬤打莫德納狀況好，都兩個禮拜了，兩個都多喝水」、「打完第二劑，真的出門時心情很踏實，但是防疫措施還是不能少」、「我爸打完莫德納，回來無感到，居然懷疑自己是不是只被打了生理食鹽水」。

ET快訊
LIVE／烟花海警恐持續到後天　氣象局最新說明
室外機放陽台超耗電！師傅看傻「冷氣差點熱死」　同行怒曝真相
情侶沙灘活春宮！　他拿拖鞋狠打屁股逼分開
快訊／又有熱低壓生成！　最快明成「尼伯特」颱風
戶外強制「全程戴口罩」炸鍋！　網開罵：根本沒資格叫降級
快訊／東元公司派成功守住經營權！黃茂雄拿下8席董事　黃育仁僅
高中人氣男師被爆逼女學生「連結」　教室+頂樓+逃生梯都做過
快訊／8成疫苗被退貨　高端回應了
快訊／王文淵宣布卸任台化董座　王家退出台塑四寶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：陳時中真勇敢啊

降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

男人告白跟你想得不一樣！出現「這動作」就代表我喜歡妳

又有熱帶低壓生成！最快明成「尼伯特」颱風　直撲本州恐攪局東奧

Line通知「收到未來訊息」！他驚喊：真的預言家　內行解答

LIVE／烟花擦邊！海警恐持續至後天　氣象局最新說明

明星高職設疫苗施打站　全校學生接「返校通知」怕群聚！校方回應了

打2劑莫德納「64小時身體狀況」曝！燒到38.2度不吃藥：過了就沒事

救救吳亦凡！她收求救簡訊「差5000元就能交保」...笑慘：出頭真多

噁心防疫旅館滿地毛髮指甲屑　工程帥住到過敏還被嗆：換別間

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：陳時中真勇敢啊

降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

男人告白跟你想得不一樣！出現「這動作」就代表我喜歡妳

又有熱帶低壓生成！最快明成「尼伯特」颱風　直撲本州恐攪局東奧

Line通知「收到未來訊息」！他驚喊：真的預言家　內行解答

LIVE／烟花擦邊！海警恐持續至後天　氣象局最新說明

明星高職設疫苗施打站　全校學生接「返校通知」怕群聚！校方回應了

打2劑莫德納「64小時身體狀況」曝！燒到38.2度不吃藥：過了就沒事

救救吳亦凡！她收求救簡訊「差5000元就能交保」...笑慘：出頭真多

噁心防疫旅館滿地毛髮指甲屑　工程帥住到過敏還被嗆：換別間

李沃牆／極端氣候殘酷突襲　鄭州千年洪災的警示

確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：陳時中真勇敢啊

東奧開幕前夕總監被挖黑歷史掰了　進場放「勇者鬥惡龍」組曲

降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

整排機車等紅燈只有他嘴巴裸露　一查無照+酒駕！噴2萬4：不敢了

手刀先搶優惠碼！漢堡王「連7天送免費華堡」　每日限量2500顆

彰化小黑狗遭「膠帶綁柱」當沙包揍！獲救躲床底發抖...嘴上留殘膠

3日增超30例本土　陸專家：南京病例多接種過疫苗

一開始以為演惠利弟！「屬虎學長」裴仁爀被罵垃圾：很開心

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

降級指引外流！托嬰、補習班可開放

「烟花」碎步小北偏　豪雨炸裂中部以北

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

二級警戒指引「今天下午公布」　2原則曝光

大眼「烟花」鄭明典曝關鍵！　「檢驗模式能耐的時候了」

颱風今晚最近　最快明解除海警

「烟花」完美結構曝光　專家：沒來台灣真好

烟花正在北轉！最新「各地風雨時程」出爐

大眼「烟花」邊緣過台灣　西南氣流接力！致災性降雨到月底

更多熱門

相關新聞

還有270萬人在等第二劑！莫德納疫苗僅剩82萬劑

還有270萬人在等第二劑！莫德納疫苗僅剩82萬劑

國內新冠疫苗目前共到貨889.06萬劑，其中莫德納劑量為365萬劑。而台灣已接種人次約為282.6萬；不過，若要以完整施打2劑疫苗來計算，莫德納有276萬人已注射第一劑，僅5.7萬人完成2劑疫苗接種。換言之，莫德納剩下約82萬劑，但仍有270萬人在等待第二劑的疫苗。

即／莫德納宣布：明年交付2000萬劑

即／莫德納宣布：明年交付2000萬劑

100萬劑莫德納第4季到貨＋國產　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

100萬劑莫德納第4季到貨＋國產　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

打莫德納「12天後陳屍家中」　高雄婦有慢性病史

打莫德納「12天後陳屍家中」　高雄婦有慢性病史

被停發疫苗！張博揚小兒科診開嗆：人心自現

被停發疫苗！張博揚小兒科診開嗆：人心自現

關鍵字：

莫德納爆廢公社公開版新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面