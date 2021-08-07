阿北血壓飆高嚇壞醫！他目擊「超養眼真相」　網笑噴：真的出事了

▲有網友分享，一名阿北因為看女子沙灘排球的關係，導致血壓飆高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

不少人在看見美女時，會因為太辣受不了而導致血壓飆高！近日，有網友分享「在診所等檢查報告」的爆笑一幕，讓網友們看了紛紛直呼「阿北不要看，會出事的」！

原Po於昨（6）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，日前在診所等檢查報告時，醫生在為一名阿北量血壓，不料卻漸漸皺起眉頭詢問「阿北，你藥是攏某甲唷，那欸剛量都這麼高？（你藥是都沒吃嗎？怎麼剛量都這麼高？）」

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阿北則老實回應，「屋啊，我周乖攏馬按時甲（有阿，我很乖都有按時吃）」為此，醫生只好皺著眉繼續幫阿北重測數據。而唯一目擊真相的原Po則納悶，到底該不該和醫生說出真相。

從照片中可見，原來阿北在看診前，在收看東京奧運的「女子沙灘排球金牌戰（澳大利亞VS美國）」而畫面中的每位選手都身穿輕便衣物，讓原Po忍不住笑問「我到底要不要跟醫生老實說，阿北剛剛很認真看女子沙灘排球嗎？」

貼文曝光後，網友們紛紛笑回「阿北出事了，哥也要注意」、「阿北是不是就是你」、「阿北，女子沙灘排球不要看，會出事的」、「有一起血脈噴張齁」、「阿北這樣母湯喔」、「我不會跟醫生說，其實你比阿北看更兇」、「好險小戴的比賽結束了，不然醫生會更懷疑人生」。

▼網友紛紛驚呼「阿北出事了」。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）