郭婞淳有多強？　他拿64公斤級「對比數據」讚嘆：非常可怕的選手





▲郭婞淳拿下中華第一金。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運女子舉重59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，打破該量級3項奧運紀錄奪金，全台民眾歡聲沸騰，有網友翻出東奧女子舉重64公斤級的數據對比，發現郭婞淳用59公斤級的成績去比，一樣能獲得金牌，驚呼「非常可怕的選手」。

「郭婞淳有多強？」原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，拿下女子舉重64公斤級金牌的加拿大選手查倫（Charron Maude），成績是抓舉105公斤、挺舉131公斤，總和236公斤，而59公斤級的郭婞淳，也是以總和236公斤奪得金牌，原PO讚嘆，「這代表婞淳在59公斤級或64公斤級，都是非常可怕的選手，台灣之光！」

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▲量級數據對比圖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

郭婞淳超猛實力，網友們都豎起大拇指，「她昨天還算保留，以拿牌為優先考量，不然應該可以超過236」、「看來郭家選女婿，除了李小龍只能是葉問」、「不能跟婞淳開玩笑喔，被拍一下背可能會看見我阿嬤」、「得金牌又破世界紀錄，這下肯定要振興舉重了」、「如果她增加5公斤肌肉，我想破64公斤世界記錄不是問題」。

事實上，郭婞淳2019年在天津舉辦的世界盃中，選擇不降體重，以60公斤越級挑戰女子64公斤級，抓舉開把就開100公斤，後來以105公斤收獲銀牌，挺舉則是141公斤拿下金牌，總和246公斤則拿到銀牌，僅次於世界紀錄保持者中國選手鄧薇。