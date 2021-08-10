　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫：莫德納4周內沒打第二劑有感染風險！別接種高端掉進政府圈套

記者陳俊宏／綜合報導

國內庫存AZ、莫德納都將見底，許多民眾依舊打不到疫苗，而已經接種第一劑的人可能也等不到第二劑。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，政策是要先「滿足第一劑」的涵蓋率。不過，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，如果打了莫德納4周內沒接種第二劑，有被感染的風險，要大家別在疫苗空窗期去打高端，以免掉進政府圈套，因為打了也無效。

國內新冠疫苗供貨吃緊，陳時中9日也坦言「現在就很告急」，登記要打的人比能接種的量多很多。他重申，整體疫苗施打策略上仍希望涵蓋率能越高越好，因為疫苗具有一定保護力，再打第二劑保護力會較強，但以全人口來看，將第二劑用來接種全部人相對保護力會較強。

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼據最新統計，登記單選莫德納的民眾比率上升，來到399萬2661人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

至於已施打第一劑莫德納的人，隔2、3個月甚至等不到第二劑，會不會有保護力下降問題？陳時中對此表示有可能，但已打過第一劑的人保護力仍比沒有打的人多。

陳時中強調，疫苗若能供應很充足，當然希望能盡量滿足所有人，大家知道全球都在搶疫苗，指揮中心會根據整個進貨情況，再做最適合的安排。雖疫苗將見底，但根據最新統計截至9日下午5時為止，登記單選莫德納的民眾比率還上升，來到399萬2661人，逼近400萬大關。

對於莫德納「第2劑間隔」，7月23日指揮中心宣布，要間隔10至12周，陳時中當時被問，將莫德納仿單上註記兩劑間隔4周延長至12周，可能會影響保護力？他舉多國作法為例，美國第二劑間隔6周、英國8～12周、澳洲6周、加拿大則長達16周，WHO則公布12周，時間有所不同，「基本上大家依照供應上，怎麼樣讓第一劑施打人變多，涵蓋做得越高，以這樣方向做安排。」

不過，專家有不同看法。《中時新聞網》報導，王任賢認為，打了第1劑莫德納，保護力要持久，得在4周內接種第2劑，若4周內沒打第二劑，會有被感染的風險。他要打了第一劑莫德納的人，別在疫苗空窗期去打高端、掉進政府圈套，因為打了也無效。

▼陳時中說，接種疫苗政策是要先「滿足第一劑」的涵蓋率。（圖／指揮中心提供）

▲▼0809流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

ET快訊
許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕你很厲害
「最美博士」許藍方驚爆不倫戀！男方身分曝　揚言直播2人性愛經
醫：莫德納4周內沒打第二劑有感染風險！別接種高端掉進政府圈套
日本送台灣的「奧運第3金」！他曝28城市為台加油：世界第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「阿中應該有一點點後悔吧？」　他：按年齡往下打疫苗當然錯

12星座「分手前警訊」曝光！天蠍耍性感他卻冷感＝戀情沒救了

東部清晨連3震！　最大規模4.3、震度3級

二級延至823！一次看懂「7鬆綁1禁止」　違規最重罰1.5萬

醫：莫德納4周內沒打第二劑有感染風險！別接種高端掉進政府圈套

傳奇刺青師病逝　愛妻當畫布1年奪6金牌！「全是身上最美的印記」

颱風中場休息！有利生成時間曝　今起午後防強對流劇烈天氣

日本送台灣的「奧運第3金」！他曝28城市為台加油：世界第一

李洋「真實身高」揭曉！超反差合照驚呆網友　本人幽默回覆了

立委再爆「塞2335人打特權疫苗」　食藥署喊冤！疾管署揭原因

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

「阿中應該有一點點後悔吧？」　他：按年齡往下打疫苗當然錯

12星座「分手前警訊」曝光！天蠍耍性感他卻冷感＝戀情沒救了

東部清晨連3震！　最大規模4.3、震度3級

二級延至823！一次看懂「7鬆綁1禁止」　違規最重罰1.5萬

醫：莫德納4周內沒打第二劑有感染風險！別接種高端掉進政府圈套

傳奇刺青師病逝　愛妻當畫布1年奪6金牌！「全是身上最美的印記」

颱風中場休息！有利生成時間曝　今起午後防強對流劇烈天氣

日本送台灣的「奧運第3金」！他曝28城市為台加油：世界第一

李洋「真實身高」揭曉！超反差合照驚呆網友　本人幽默回覆了

立委再爆「塞2335人打特權疫苗」　食藥署喊冤！疾管署揭原因

蕭邦滑動鑽錶雙圈繞上手　納帕牛皮帶好柔軟

布林肯會晤日本國安高層　台海和平穩定再成焦點

搶撈光電財！黑道傳喬「惡龍張錫銘」假釋　進軍台南當仲裁

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

「鞍馬王子」李智凱6年女友曝光　躺床擁吻照片流出

最美性博士爆「3天王大咖」求愛！名單曝光　情夫吃醋譙：厚顏無恥

彭博：中國堅持「清零政策」　未來幾年將淪為國際孤島

王齊麟自認是「誤入歧途的運動員」　麟洋配是一個天才一個地才

「阿中應該有一點點後悔吧？」　他：按年齡往下打疫苗當然錯

COVID-19病毒溯源「中文報告」出爐：武漢實驗室外洩

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

生活熱門新聞

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

郭董歐洲行曝光！　BBQ藏浪漫驚喜

李洋「真實身高」揭曉！本人幽默回覆了

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

遭爆「塞2335人打特權疫苗　食藥署喊冤

鬼月忌吃「5食物」！命理師警告「易招陰」

45K女存款All in想買房！男友1原因拒絕

1500人意外搶到莫德納！原因曝光　網全吐血

有利颱風生成時間曝　今起午後防強對流

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

一通電話男友突取消出遊！女淚討拍反被網罵翻

莫德納鐵粉「不減反增」逼近400萬

更多熱門

相關新聞

二級延至823！一次看懂7鬆綁1禁止

二級延至823！一次看懂7鬆綁1禁止

中央流行疫情指揮中心9日宣布，8月10日至8月23日維持疫情警戒標準第二級，不過，超商可以販售茶葉蛋、關東煮等熱食，社區大學、親子館、游泳池等也陸續開放。《ETtoday新聞雲》整理7類鬆綁、1類禁止供民眾參考，以免誤觸規定被依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元的罰鍰。

BNT執行長：現不需對變種病毒調整疫苗

BNT執行長：現不需對變種病毒調整疫苗

韓「全面開放」成年人預約莫德納BNT

韓「全面開放」成年人預約莫德納BNT

日男星確診瀕臨重症「肺整個變白」

日男星確診瀕臨重症「肺整個變白」

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗王任賢陳時中莫德納AZ

讀者迴響

熱門新聞

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

台積電工作3年！「年薪300萬」擁車房　嘆空虛

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面