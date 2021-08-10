醫：莫德納4周內沒打第二劑有感染風險！別接種高端掉進政府圈套

記者陳俊宏／綜合報導

國內庫存AZ、莫德納都將見底，許多民眾依舊打不到疫苗，而已經接種第一劑的人可能也等不到第二劑。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，政策是要先「滿足第一劑」的涵蓋率。不過，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，如果打了莫德納4周內沒接種第二劑，有被感染的風險，要大家別在疫苗空窗期去打高端，以免掉進政府圈套，因為打了也無效。

國內新冠疫苗供貨吃緊，陳時中9日也坦言「現在就很告急」，登記要打的人比能接種的量多很多。他重申，整體疫苗施打策略上仍希望涵蓋率能越高越好，因為疫苗具有一定保護力，再打第二劑保護力會較強，但以全人口來看，將第二劑用來接種全部人相對保護力會較強。

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▲▼據最新統計，登記單選莫德納的民眾比率上升，來到399萬2661人。（圖／記者李毓康攝）



至於已施打第一劑莫德納的人，隔2、3個月甚至等不到第二劑，會不會有保護力下降問題？陳時中對此表示有可能，但已打過第一劑的人保護力仍比沒有打的人多。

陳時中強調，疫苗若能供應很充足，當然希望能盡量滿足所有人，大家知道全球都在搶疫苗，指揮中心會根據整個進貨情況，再做最適合的安排。雖疫苗將見底，但根據最新統計截至9日下午5時為止，登記單選莫德納的民眾比率還上升，來到399萬2661人，逼近400萬大關。

對於莫德納「第2劑間隔」，7月23日指揮中心宣布，要間隔10至12周，陳時中當時被問，將莫德納仿單上註記兩劑間隔4周延長至12周，可能會影響保護力？他舉多國作法為例，美國第二劑間隔6周、英國8～12周、澳洲6周、加拿大則長達16周，WHO則公布12周，時間有所不同，「基本上大家依照供應上，怎麼樣讓第一劑施打人變多，涵蓋做得越高，以這樣方向做安排。」

不過，專家有不同看法。《中時新聞網》報導，王任賢認為，打了第1劑莫德納，保護力要持久，得在4周內接種第2劑，若4周內沒打第二劑，會有被感染的風險。他要打了第一劑莫德納的人，別在疫苗空窗期去打高端、掉進政府圈套，因為打了也無效。

▼陳時中說，接種疫苗政策是要先「滿足第一劑」的涵蓋率。（圖／指揮中心提供）

