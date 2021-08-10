大陸Delta疫情擴散！BNT執行長喊話「疫苗仍有效」：目前不需調整

▲Delta疫情在中國大陸爆發。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

Delta變種病毒傳播力強，已在多國肆虐，大陸多省近日也爆發Delta變種病毒疫情，疫苗對變種病毒是否有效受到關注。對此，BNT首席執行官吳沙忻（Ugur Sahin）表示，現有疫苗對抗新冠變異株仍然有效，「目前不需要對疫苗進行調整。」

吳沙忻指出，雖然現有疫苗對抗Delta等變種病毒仍有效，還不需進行調整，但在未來幾個月裡，不知道又會有哪種變種病毒會在全球流行，何時需要改變疫苗加強劑的接種計畫，需要更多數據提供訊息，也需要多方共同決策。

▲輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

另外，根據陸媒《澎湃新聞》報導，深圳康泰生物製品公司已成功分離出多株Delta變種病毒株單克隆毒種，將嚴格按照人用疫苗質量要求進行毒株評價，篩選疫苗用毒種，為生產針對Delta變種病毒的新冠滅活疫苗做好準備。

鴻海集團創辦人郭台銘日前與台積電聯手簽約買下1千萬劑BNT疫苗，4日也在臉書自曝前往歐洲捷克布拉格接種BNT，還特別寫下「#催貨進行式」，替台灣爭取更快得到貨時間。據了解，BNT最快將於9月初到貨，首批約150至200萬劑，指揮中心屆時將開放校園接種。

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