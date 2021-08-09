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東奧奪牌幕後秘辛：黃適卓訪談「關鍵人物」前體育署長高俊雄

▲▼左是前體育署長高俊雄，右為前立委黃適卓。（圖／高俊雄提供）

▲左是前體育署長高俊雄，右為前立委黃適卓。（圖／高俊雄提供）

政治中心／綜合報導

眾星雲集的東京奧運落幕了，台灣隊在本屆奧運斬獲史上最多獎牌，引發全台灣關注奧運英雄的熱潮，大家都想知道，在國手凱旋歸來幕後有多少故事？國家如何以傳聞中的「黃金計畫」幫助選手們在世界舞台突圍？藉奧運的機會，前立委黃適卓專訪前體育署長高俊雄，請他將過去 5 年來體育改革的故事分享給大家。

體壇亂象激發體改民意

黃適卓表示，馬總統任內將體委會降格為體育署，讓台灣體壇充斥亂象，選手缺乏良好後勤支援。降格導致的體育經費人力大減，以及相關法律不完備，使選手、協會與政府三方的關係，經常劍拔弩張。

2016 里約奧運後，國內對體壇亂象已經忍無可忍，體育署在民意壓力下，徵詢當時在國體大擔任校長的高俊雄等學者專家意見，開始推動體育改革。黃適卓表示，這是高前署長親眼見證這 5 年體改過程的契機。

高俊雄回憶改革的起點，首先是政黨輪替為體改帶來正面影響。蔡英文總統一掃馬前總統的陰霾，宣示改革體協的四大方針：組織開放、財務公開、管理專業化、體育署訪評客觀化。並起用過去推動中職合併的前體委會主委林德福回任體育署長，針對社會大眾最關注的體協問題，對症下藥。

為了改革「無法可管」的體協，立法院堅定推動《國體法》的修改。雖然受到傳統體育界的反彈，仍然增訂了特定體育團體專章、中華奧會專章，過去擔任國際賽事窗口卻缺乏約束的民間體育團體，在修法後終於有了專屬的法律地位。

從《國體法》角力，到國際賽事攜手前行

高俊雄表示，新法規要求單項運動協會改選，體壇大佬們不願輕易放手，在這段過渡期，各協會多少曾發生灌人頭會員、拖延改選等醜聞。改革壓力最大的是足協，因為足協握有 FIFA 世界盃投票權，影響力巨大，當時的足協理事長任期屆滿，內部仍持續鬥爭，甚至鬧到 FIFA 世界總會差點強制接管足協。多虧林德福署長用心調解爭議，協會改選總算能順利完成。

高俊雄評論道：「如果沒有改選，黃金計畫根本不可能推動，沒有執行基礎了。」

體改與國體法的修訂，正式開啟國家和一般民眾參與體協的法源之路。奠基者就是林德福署長。
高俊雄說，不只推動單項協會改選，台北世大運順利舉辦，幕後功臣也是林德福。在反年改團體亂入開幕式的時刻，林德福署長坐鎮現場協調警察將抗議人士區隔，才讓開幕式得以繼續進行，主辦單位因此吃下定心丸。隨後台灣隊奪得不少獎牌，而且創下世大運歷屆最高的售票率。黃適卓表示，這次成功經驗可說重振了台灣體壇的團結心與榮譽感，也鼓舞眾人對進一步變革的渴望。

有了前面 2 年的累積，高俊雄在 2018 年 7 月接棒體育署長時，政府與單項協會的關係已經有了法律基礎與一定的信任感。但這時飛來橫禍，在高署長上任 10 天後，東亞奧委會因為北京干預，臨時取消了台中市的東亞青運主辦權，台灣體育界信心受到嚴重衝擊。

東亞青運風波在國內引發強烈的危機意識，對中國打壓的反感，全國都想著要在其他國際比賽爭一口氣！在民意支持下，危機變成了轉機，體育署與協會患難見真情，決定盡棄前嫌，攜手在亞運扳回一城。

「這次亞運，開幕完第二天中午就拿到獎牌了！以前至少都要等好幾天啊。」高俊雄說的是台灣武術隊蔡澤民，這位高署長的昔日學生，在亞運第二天還不到 11 點就摘下長拳銅牌。「他在世大運後拿到亞運代表權，跟我約好一定拿牌，我說：『好，那我一定到現場看你！』」高署長愛才之心溢於言表。

蔡澤民迅速摘下第 1 面獎牌鼓舞了全員士氣，其他世大運摘金奪牌選手表現同樣可圈可點。在這屆亞運，台灣代表隊一共贏得 17 金、19 銀、31 銅，是 20 年來最好。此刻國內擁有強力的選手、改善後的體制，官方與民間同心同德，接下來就是進軍東京奧運了。

籌備「黃金計畫」進軍奧運

在雅加達亞運舉辦期間，人還在印尼的高俊雄就與行政院連線討論接下來的東京奧運。最核心的問題是「後勤」，考慮到國手名單以往要等到奧運開幕前半年才確定，高俊雄判斷，亞運佳績是延續世大運氣勢，奧運最好也是早早選出人選，用一年半以上的時間好好做準備。

多花一年的時間提供選手後勤，經費從何而來？等到亞運代表團回國後，在蔡英文總統的支持下，也是資深體育迷的賴清德院長，就宣布「優秀運動選手輔導方案」10 年 64.5 億的體育預算，因為政府上下一心，東奧代表隊提名得以提早起跑。在追加 64.5 億預算後，賴院長又加碼競技運動用途的每年 10 億預算，此時「2020 東京奧運黃金計畫」預算也開始編列。

在高俊雄署長指揮下，政府單位緊鑼密鼓地備戰東奧。體育署根據亞運奪牌、世界排名前 10 等選手數據，在 2018 年 11 月提出第一批「黃金計畫」名單，並為每一個選手量身打造培訓計畫。名單滾動式修正，最終遴選了 38 位選手。

郭婞淳、麟洋配、林昀儒、楊勇緯、文姿云、李智凱、桌球男團、射箭男團……這些東奧力拼奪牌的英雄們，幾乎都是橫掃台北世大運、雅加達亞運，爾後入選「黃金計畫」的頂尖選手。整個計畫由蔡英文總統鼎力支持，橫跨賴清德、蘇貞昌院長任期，從選手、教練、陪練員、防護員、隊醫、營養師、設備、場地到補給品等等，全部整備到位。
為了全力幫助國手，政府不只用最高規格的運動科學安排訓練，「黃金計畫」連情蒐預算都有編列，在每一個培訓團隊編制專屬人員，為選手搜集、分析對手的資料。「黃金計畫」把國外整套培訓優秀選手計劃搬回台灣，這是台灣體育發展史上前所未有的規格，原本後勤落後的體壇頓時氣象一新。

除了「黃金計畫」鎖定東奧獎牌，備戰 2024 巴黎奧運的「國家運動中心第三期計畫」也在蘇貞昌內閣上任後正式定案，國訓中心的場地與後勤系統品質更加提升。有了政策與資金，許多國手終於能擺脫自備後勤的窘境，在最好的條件下專心備戰。
持續進步的台灣體育

黃適卓歸納，「黃金計畫」等體改方案，絕對不是砸錢就有效果，全國對體育的重視才是幕後關鍵。因為里約奧運的悔恨，引發民意要求扭轉馬政府消極錯亂的體育發展，讓《國體法》順利修訂，打下官民合作的牢固地基；在台中青運被迫取消後，舉國同仇敵愾，催生了「黃金計畫」與「國家運動中心第三期計畫」，為奧運代表隊鋪好榮耀之路。
因為全國重視體育，這幾年體育改革一路化解難關。更重要的是，隨著體育風氣成長，運動產業才會蓬勃，為體壇注入源源不絕的新血。

黃適卓表示，東奧的好成績不是偶然，是台灣人攜手前行的里程碑，雖然過程不容易，但多虧蔡英文總統和歷任行政院支持，有林德福、高俊雄和現任體育署長張少熙這些真心熱愛運動的人們堅持不懈，讓選手的天賦與努力能被世界看見，讓台灣透過體育競技贏得各國的友誼與尊敬。

黃適卓表示，東奧的成功，代表台灣的體育運動進入了新的階段，以選手為核心的準備、以全民為目標的推行、以世界為舞台的表現，才是未來體育推展的核心，包括政府的體育行政系統、運動相關協會及選手的養成接棒，都要以上述三個條件為目標，這樣的達標，才能説體育改革已經成功。

體育是國本，重視體育的國家，擁有最健康快樂的國民。感謝這些年推動體改的各界朋友，更感謝在場上發光發熱的運動員們。黃適卓最後特別致謝「黃金計畫」的幕後大推手高俊雄前署長，為本次專訪提供寶貴意見與相關資料。

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