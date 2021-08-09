奧運最難是哪項？運動醫學專家一致選「它」　超強耐力＋攻防戰！

▲東奧開幕式上小藍人以默劇形式，表現出各項運動的象徵性圖標，有外媒就找來專家選出奧運賽事中「最困難的項目」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

東京奧運於8日晚間舉行閉幕式，回顧夏季奧運會的各種賽事，有哪個項目是最困難的嗎？對此，美國新聞媒體《商業內幕》（Insider）就請來6位運動醫學專家，根據體力、技術與心理素質等不同層面的要求，挑選出東奧最難的運動項目。

▲游泳運動相當困難，因為在水中動作的微小差異都可能影響成績表現。（圖／路透）

第3名：游泳

《商業內幕》報導，美國頂級醫院「特種手術醫院」（Hospital for Special Surgery，HSS）骨骼肌肉放射學博士格雷迪策（Tate Greditzer）表示，游泳是一項「剝奪感官」的運動，在聽覺與視覺受到限制的水下，必須掌握細節與技巧，才能提升運動表現，因此在整體韌性與精神力量都需要極高的要求。

▲李智凱代表台灣出賽東奧體操男子鞍馬項目，並在決賽中奪下銀牌。（圖／路透）

第2名：體操

過半數專家認同，體操至少在體力、技術與精神力這3方面的素質都是要求最高的運動。佛州HSS復健醫學博士達文波特（Kathleen L. Davenport）表示，體操包含許多危險性很高的因素，要達到奧運水準，運動員須要掌握上肢與下肢的平衡、爆發力、柔韌性與耐力，在心理上也需要「極度的專注」來表演危險特技，「即使上一秒已摔斷骨頭。」

▲水球被一致認為是東奧最困難的運動項目，選手們必須兼具有氧與無氧的運動技術。（圖／路透）

第1名：水球

水球是公認最困難的運動之一，結合了手球、橄欖球等多項運動的元素。美國體育媒體《Bleacher Report》2016年根據力量、耐力、速度、敏捷性、技巧與身體素質等6項參數，將水球評為「世上最難的運動」。運動生理學家柯林斯（Nandini Collins）表示，一場水球比賽大約要連續踩水漂浮30分鐘、游泳1.6公里，選手必須在不接觸地面、不溺斃的情況下，做出類似冰上曲棍球和足球般策略移動、互相游擊的戰術，並想辦法射門得分。

美國水球隊首席醫師、骨科PCP醫師拉歐（Naresh Rao）表示，水球既需要有氧運動的耐力，同時也得具備無氧運動的衝刺爆發力。LCR Health的首席醫療官麥克萊恩（Rand McClain）表示，自己會毫不猶豫投票給水球，是因為它需要最高的「最大攝氧量」（VO2 max），許多頂級游泳、長跑與自行車運動員都有極高的最大攝氧量，此項標準可用來評價身體的氧氣輸送量與使用效率。

▲水球選手必須潛水前進，並且需要有足夠的身體素質才能與其他選手肢體對抗。（圖／路透）

另外，拳擊、十項全能與800公尺賽跑被認為是最具體力挑戰的運動，因為跑者在800公尺途中皆必須維持90％的全速，才能跑進2分鐘之內。衝浪與撐竿跳則被評為技術難度最高的運動。高峰教練集團（Peaks Coaching Group）的首席醫療官（Kevin Bernstein）表示，在意志力方面，網球與馬拉松選手都達到超乎常人的水準，但事實上，「無論什麼奧運項目，都需要很高的心理素質，不可能單純憑藉著體能走到今天。」

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