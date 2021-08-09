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曾奪世界冠軍！台灣之光刺青師腦中風病逝　告別式現場白馬相伴

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市知名刺青師吳世民，2個多月前工作到一半突然昏迷不醒，送醫治療仍在7月31日病逝，享年45歲。今(9日)下午1時，家屬在台中市崇德殯儀館替吳世民舉辦告別式，送他最後一程，預計不少刺青同業好友、以及先前的顧客都將到場悼念。

▲▼台灣之光刺青師病逝！今舉行告別式。（圖／民眾提供）

▲台灣之光刺青師吳世民今舉行告別式。（圖／民眾提供）

廣告設計科畢業的吳世民在2003年於台中開設「夜行刺青」店，隔年參加台灣首屆刺青大賽獲得傳統彩色大組亞軍，並以新傳統和素描再運用彩色技法打入國際，成為世界刺青賽的常勝軍，其中最廣為人知的一戰是2010年「新加坡第2屆世界刺青展」，他花費6小時、以京劇人物「樊梨花」奪得金牌，成為刺青界的台灣之光。

不料吳世民2個多月前在店內替客人刺青時，身體突然感到不適，一度嘔吐陷入昏迷，現場客人及員工發現異狀後立即將吳送往醫院急救，發現是腦中風，經過手術治療情況仍未好轉，最終在7月31日病逝，享年45歲。

今家屬在台中市崇德殯儀館舉行告別式，不少刺青同業、好友、以及過往的客人都趕赴現場追思悼念，甚至還有人牽著白馬、或是開超跑到場替吳世民送行。

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▼告別式現場出現白馬。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台灣之光刺青師病逝！今舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台灣之光刺青師病逝！今舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台灣之光刺青師病逝！今舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台灣之光刺青師病逝！今舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

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