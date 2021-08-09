快訊／世界刺青冠軍告別式　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

▲世界刺青冠軍告別式，麥拉倫、藍寶堅尼、奧斯頓馬丁破2億超跑車隊送行。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

曾經拿下2010年世界刺青冠軍的刺青師吳世民，日前因腦中風離世，家屬9日舉辦告別式，由於吳世民生前交往廣闊，不少民間友人到場送吳世民最後一程，告別式現場出現31輛超跑名車，包括2輛麥拉倫、藍寶堅尼，還有奧斯頓馬丁、瑪莎拉蒂、保時捷及賓利等，總價超過新台幣2億元。

▲麥拉倫McLaren MP4-12C SPIDER。（圖／記者白珈陽攝）

今天現場總計有31輛超跑，一字排開相當壯觀，包括麥拉倫McLaren MP4-12C SPIDER、瑪莎拉蒂Maserati GranTurismo、奧斯頓馬丁Aston Martin V8 Vantage、保時捷Porsche 911、藍寶堅尼Lamborghini Gallardo LP560以及賓利、賓士等車款，總價突破2億元。

▲世界刺青冠軍告別式，麥拉倫、藍寶堅尼、奧斯頓馬丁破2億超跑車隊送行。（圖／記者白珈陽攝）



車隊召集人梁先生表示，大家都是吳世民好友要來送最後一程，花了約一周時間聯絡各個車主，對吳世民離世也感到相當不捨。

不僅超跑車隊引人注目，現場還有白馬送行，吳世民女兒也錄了一段話給父親，要爸爸放心去做一個快樂的天使，自己也會代替爸爸好好照顧媽媽、弟弟及妹妹，聽了令人動容。