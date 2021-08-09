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0730豪雨接近2018年0822豪雨等級　黃偉哲：治水沒有最好只有更好

▲台南市長黃偉哲再次強調，治水沒有最好，只有更好，既然還有少部分改善、還有少部分淹水，南市府團隊還是必須繼續努力。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲再次強調，治水沒有最好，只有更好，既然還有少部分改善、還有少部分淹水，南市府團隊還是必須繼續努力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

0730豪雨事件部分降雨區域總雨量達500毫米以上，接近2018年0822豪雨等級，台南市各區僅有小規模淹水及零星道路積水，淹水範圍或淹水深度，皆較以往減少許多，對比2018年0822豪雨事件淹水面積9997公頃，此次淹水範圍大幅減少，顯見市府治水有功，水利局並針對防汛因應作為與精進專案報告。

水利局強調，台南市先天地勢低窪，治水工作複雜且困難，近年來與中央共同推動治水工程已發揮淹水面積縮小、淹水頻率降低、淹水時間縮短的成效。此時，需要各界正視氣候變遷下，短時強降雨逾側溝、雨水下水道防護標準，已成為治水新挑戰，台南市將持續積極爭取前瞻計畫加速治水工作，降低淹水風險，對於市區部分道路或車行地下道等積淹水路段，須針對道路側溝做系統性檢討改善，以加速內水排出，後續將邀集道路主管機關工務局、區公所等單位，共同解決問題。

台南市長黃偉哲指出，這一波的強降雨、西南氣流還夾帶了颱風，對於全台灣各地的水利工程都是一個挑戰，不過，我們的確要肯定從過去八年八百億、六年六百億還有流域綜合治理計畫、前瞻計劃等項下，都給予地方水利設施的補助；台南市安中河事件不再重演就是一個很好的證明，包括三爺溪的整治也是一樣，急水溪流域的整治也是一樣，除了抽水機、除了加高堤防、除了加大排水系統之外，不管是疏導回堵的部分，都會再加強做。

黃偉哲再次強調，治水沒有最好，只有更好，既然還有少部分改善、還有少部分淹水，南市府團隊還是必須繼續努力。

水利局分析0730豪雨事件災因有4，包括超過側溝及雨水下水道保護標準，強降雨宣洩不及；部分地區地勢低窪、排水不易；既有道路側溝斷面不足；外水高漲、內水不易排出等。最大積淹水點78cm北區小東地下道，30cm南區灣裡路，206cm仁德潭稅橋涵洞，162cm北區小東地下道；相較於2009年莫拉克颱風事件淹水面積55000公頃，2005年6月12日豪雨事件淹水面積18375公頃，2018年8月22日豪雨事件淹水面積9997公頃，顯示0730豪雨事件積淹水情事，較以往減少許多。

策進作為方面，水利局舉例3處說明，潭稅橋涵洞因應對策：1、增設2部移動式抽水機組及閘門，並利用既有低漥農地作滯洪。2、利用L型防水擋板及沙包圍堰，阻擋抽排積水再度回流；小東地下道因應對策：1、除原有抽水機組外，於機車道加設移動式抽水機組1部。2、另研擬截流及加強抽排方案，待鐵路地下化完成後，填平小東地下道解決淹水問題；沙卡里巴市場因應對策：1、L型防水擋板置於可能積淹水處。2、中西區公所沙包補足防水檔板不足處。3、布設1台抽水機，夜間巡班人員練習啟動抽水機。

事件期間的防汛整備及應變，水利局統計有52座抽水站啟動抽水，總抽水量超過2070萬噸（相當8280座國際標準游泳池水量）；水利局轄管滯洪池數量為17座，滯洪量約384萬噸、事件期間滯洪量約為610萬噸；防水擋板分配予仁德等17個易積淹水區公所運用；預佈451台移動式抽水機均啟動加速抽排；麻豆區苓子林已佈設2台0.3cms移動式抽水機，抽水量能為0.6cms（另加派1台計3台）；小埤社區加派移動式抽水機（計11台），提升抽水量能1.3cms，共計3.7cms；裕農路及太子路涵洞側溝蓋板鑽孔加速洩水；歸仁區中山路側溝增設洩水管，以利排水。

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