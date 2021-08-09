南投仁愛鄉部落夫妻抓魚溺斃　縣長立委贈50萬助遺孤完成學業

▲仁愛鄉夫妻上周抓魚遭溪水沖走溺斃。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

原盧碧颱風外圍環流上周末為中南部帶來驚人雨量，南投仁愛鄉許姓夫妻至山區溪流橋下抓魚，疑似碰上溪水暴漲，不幸雙雙溺斃；由於夫妻倆身後留下還在念書的2名孩子，南投縣長林明溱、立委馬文君今日特地前往喪家慰問，並致贈慰問金50萬元，希望助遺孤完成學業。

雙亡的許姓夫妻家住仁愛鄉春陽部落，2人6日下午到魯灣橋下方溪流抓魚時，妻子不慎落水、被湍急溪流沖走；仁愛消防分隊獲報派員搜救，在下游約5、600公尺水面發現她，已無生命跡象；搜救人員另在當天傍晚5點也尋獲同時失蹤的許姓丈夫，但也不幸死亡。

▲仁愛鄉許姓夫妻抓魚遭溪水沖走溺斃，南投縣長林明溱（右）、立委馬文君（右2）前往慰問許家孩子。（圖／南投縣政府提供）

林明溱、馬文君今天赴春陽部落，致贈縣府發給每人20萬元的天然災害慰助金，以及代轉民間捐贈善款10元，由許姓夫妻的兒子代表接受；林明溱表示，許家經濟情況不甚寬裕，2位家長意外被溪水冲走，留下一位讀大學、一位準備升學的2位孩子，希望能幫助他們完成學業、自力更生。

馬文君也表示，許家夫妻不幸在颱風來襲的時候溺斃，家中2個孩子尚在就學，令人不捨，希望提供的關懷和慰助金能幫助孩子們，也讓2位亡者可以安息。



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