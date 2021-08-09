找學長燙髮捧場遭襲胸　學妹「強顏歡笑」告猥褻不成…1動作逆轉

▲學妹找學長燙髮護髮卻遭襲胸，為免遭遇不測而強顏歡笑，差點因此告不成猥褻。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓髮型設計師去年和久沒見的國中學妹連絡上，竟趁著學妹到店裡捧場，幫學妹燙髮護髮時，多次強摟摸胸，學妹事後控告張男涉嫌強制猥褻，但因監視器拍到學妹全程有說有笑，還曾坐到張男大腿上，因此處分不起訴，經再議發回後，檢察官認為學妹多次抗拒、為自保才強顏歡笑，9日逆轉改將張男提起公訴。

據了解，張姓男子和學妹離開國中後就一直沒再見面，2020年5月間，2人透過網路再次取得聯繫，學妹得知張男從事髮型設計，想起自己剛好也想燙個頭髮，決定幫學長捧個場，先去燙了頭髮，隔天再去護髮。

▲學長多次趁學妹坐在椅子上時，從後方伸手強摟。（示意圖／pixabay）

沒想到護髮時，張男多次突然從後方伸出雙手摟抱學妹，學妹幾次閃躲，站起來之後，又被張男拉過去坐在大腿上，學妹事後控告張男涉嫌妨害性自主；張男喊冤稱，當天和學妹聊得很開心，他絕對沒有違反學妹的意願，檢察官根據監視器畫面，認為2人全程有說有笑，以罪嫌不足等理由，處分不起訴張男。

學妹不服氣，認為自己在全然陌生的店裡，如果奮力掙扎可能激怒張男而發生不測，所以勉強陪著聊天說笑，竟然成為張男脫罪理由。案經高檢署再議發回後，檢察官再次檢視監視畫面，學妹不光是用前傾等身體動作閃躲張男強摟，也曾用力推開張男的雙手，明顯表達出拒絕的意思，且學妹事後也把這段不愉快經驗寫在個人行事曆，檢察官因此採信學妹說法，依強制猥褻罪嫌起訴張男。

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