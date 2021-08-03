小鮮肉醉倒公司春酒！輪椅上猛搖頭被性侵　前輩喊冤：我是直人

▲剛退伍的被害人初進職場就遭前輩趁酒醉性侵。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名剛退伍的年輕男子今年首度參加公司春酒，因為不勝酒力醉倒，被黃姓前輩用輪椅推進飯店房間內，年輕男意識模糊地感覺到，黃男趁他不支，對他口交，不斷搖頭拒絕，最後掙扎起身離開，打電話跟朋友崩潰哭訴「我被性侵了」，黃男辯稱是異性戀，當天酒醉不記得發生什麼事，最後仍因此丟了工作，3日再被台北地檢署依趁機性交罪起訴。

據了解，被害人和黃男是某電子公司同事，但因被害人剛進職場沒多久，雙方並不熟識，在公司春酒聚會時，被害人因為多喝了幾杯威士忌醉倒，黃男挺身而出，在舉辦春酒的飯店直接訂了房間，並親自跟飯店借了輪椅，將被害人送進房裡。

被害人抬到在床上休息時，依稀感覺到不對勁，睜眼發現褲子被脫下，黃男正在幫他口交，被害人全身無力，只能躺在不斷搖頭表示拒絕，最後掙扎起床說：「我要回家」，一上計程車就打電話給朋友，爆哭指控遭公司前輩性侵。

事件傳回公司後，黃男接受內部性平調查而丟了工作，在刑事調查時，黃男仍堅稱自己是異性戀(英文：straight)，當天他也喝醉了，不記得發生什麼事情，但檢察官仍根據飯店拍下他推著被害人輪椅進房，以及被害人指述、事後驗傷等事證，認定黃男涉嫌趁機性交罪。

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