疫情趨緩！名醫「台灣人幹得好」　曝1情況坦言：就不是這局面了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣疫情趨緩，本土確診降到個位數，台大醫院婦產科名醫施景中對於這波防疫表現，表示欣慰且佩服；雖然對一些國人的犧牲感到遺憾，但也慶幸當初進國門的並非Delta病毒，不然可能就不是這個局面了。

施景中昨在臉書表示，「澳洲的流病專家，在今年五月台灣疫情爆發時，也曾經酸了台灣一下，然後現在為我們達到的成就感到佩服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步說道，「現在Delta病毒在全球各地肆虐，我們目前仍然只有少數病例，而且很快就平息了。或許這真是天意，五月疫情爆發，台灣流行的是Alpha病毒，雖然很多人染病，不少人犧牲，但爭取了一些時間，讓台灣目前有30多%的病人打了疫苗，為未來可能即將面臨的Delta病毒作好準備。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

同時，施景中直言，「如果一開始是Delta病毒傳入台灣，現在可能就不是這個局面了。」當然最後他也不忘大讚，「台灣人幹得好。」

而名醫口中的流病專家，正是來自澳洲西澳大學的Zoë Hyde，她曾在5月時吐槽，台灣過於自滿，讓航空業人員的隔離期縮短；近日，她再度發文貼出新數據，轉而正面評價「幾個月前，台灣面臨COVID-19的大規模爆發。但他們從未放棄過零確診的目標」、「今天，該國僅報告了10例本地病例。」